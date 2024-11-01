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復仇者聯盟集結！黑寡婦揪明星挺賀錦麗 鋼鐵人、美國隊長響應

中央社／ 洛杉磯31日綜合外電報導
賀錦麗。 路透社
賀錦麗。 路透社

美國總統大選前夕，以在漫威電影飾演「黑寡婦」聞名的好萊塢女星史嘉蕾喬韓森召集鋼鐵人等「復仇者聯盟」同伴，表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並鼓勵粉絲投票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）號召同在漫威電影宇宙（MarvelCinematic Universe）演出的好萊塢明星「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「浩克」馬克魯法洛（MarkRuffalo）、「幻視」保羅貝特尼（PaulBettany）、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）、電影「黑豹」（Black Panther）侍衛隊長達奈古里拉（Danai Gurira）等人舉行視訊會議並拍成影片，鼓勵粉絲在選舉日當天出來投票。

這群演員在影片中開始腦力激盪，為副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選活動想出一些超級英雄式口號。

他們想出一些巧妙點子，包括衍生自電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）的「賀錦麗萬歲」（Kamala Forever）之後，這些明星最終選中「我是賀錦麗，我支持民主」（I’m KamalaHarris and I’m down with democracy）。

這群演員曾共同或單獨演出多部漫威宇宙電影，這個系列在2019年巨作「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）達到巔峰，該片首映週末全球票房估達6億4400萬美元，之後全球總票房更衝上28億美元。

復仇者聯盟（The Avengers）演員是最新表態支持賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）的名人，他們集結之際距離投票日只剩5天，賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的選戰此刻更趨白熱化。

好萊塢 川普 復仇者聯盟 美國大選 賀錦麗 電影

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