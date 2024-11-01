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不打首位女總統牌 賀錦麗訴說母親移民故事彰顯自我

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
賀錦麗。 法新社
賀錦麗。 法新社

美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在每次重要演講中總是先談到一名女性，那就是她已故的母親戈巴蘭。戈巴蘭從印度來到美國，是一位具開創性的科學家。

法新社報導，雖然賀錦麗並未將自己的身分認同作為競選主軸，這些軼事不僅被用來解釋她的人生故事，還幫助闡述她對女性主義和種族問題的觀點。

賀錦麗今年8月在民主黨全國代表大會（DemocraticNational Convention）上表示：「我的母親是一位出色、身高5英尺、帶有口音的棕色皮膚女性。作為長女，我看到了世界有時如何對待她。」

在首次以民主黨總統候選人身分發表的演講中，賀錦麗詳細敘述戈巴蘭（Shyamala Gopalan）的人生歷程，提到母親在19歲時離開家鄉，前往加州攻讀碩士學位。

戈巴蘭後來成為一名傑出的乳癌研究專家，為數種乳癌治療方法的發展做出貢獻。

賀錦麗這週在華府市中心向數以萬計支持者發表演講時，除了共和黨競爭對手川普（Donald Trump）外，提及次數最多的人就是她的母親。

她談到母親作為一名有色女性在美國的經歷；她幾乎沒有討論過這個與自身連結的概念。

賀錦麗也從未提及一旦她當選，她將成為美國第一位女性總統、以及首位擁有非裔與南亞裔血統的女性總統。

紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女與政治中心（Center for American Women and Politics）主任華爾希（Debbie Walsh）表示，賀錦麗不提起這些可能具歷史意義的里程碑，是深思熟慮後的選擇。

華爾希告訴法新社：「她必須說服那些需要『被安撫』的人，讓他們相信女性可以勝任這個工作，具備堅強且堅韌的特質。」

華爾希指出，但社會「存在種族主義、存在性別歧視，這一切都存在，她無法假裝沒有」，所以談論母親是「她承認這些問題的方式，但同時不會過度集中於自身」。

亞裔 川普 性別歧視 母親 美國大選 賀錦麗

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