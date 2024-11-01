臉書社團「誘導轉向」手法批賀挺川 假消息誆騙美國選民

社群網站臉書出現藉由「誘導轉向」手法發假消息意圖誆騙美國選民的社團。研究發現，自從現任副總統賀錦麗今夏參選後，以她為目標的這類社團有激增的趨勢。

法新社報導，數十個臉書社團以賀錦麗（Kamala Harris）粉絲專頁自我標榜，卻發動種族主義攻擊，批評她的移民背景並且推銷她的對手、前總統川普。

對此，假新聞研究人員稱之「誘導轉向」（bait-and-switch）手法，目的是在緊繃的大選中誆騙選民。

總部位在華府的「美國陽光計畫」（AmericanSunlight Project, ASP）分析超過300個臉書（Facebook）社團，它們包裝成挺賀錦麗頁面，實則以辱罵、憎恨貼文誤導賀粉，或是利用她的知名度推銷商品。

誘導轉向手法的目標看起來涵蓋政治光譜各個區塊，包括川普。美國陽光計畫共同創辦人暨執行長亞科維茨（Nina Jankowicz）表示：「跨政治光譜各個區塊和各種主題都存在以這種方式運用並且濫用社團的情況。」

不過亞科維茨指出，她的研究機構發現，自從賀錦麗今夏宣布參選以來，矛頭指向她的這類社團「激增」。

像是有個聲稱「賀錦麗粉絲」（Kamala Harris fans）的社團，雖藉由粉絲頁中「關於」這個區塊讚揚賀錦麗是「先驅、多元的象徵，以及公正與平等的擁護者」，社團貼文卻試圖挖賀錦麗牆腳，包括其中一則貼文搭配棕色人種女性將臉塗黑的照片，圖說提到：「賀錦麗準備好跟黑人談談。」

這則貼圖呼應川普聲稱賀錦麗「變成黑人」的不實說法，說她利用種族爭取非裔選民。賀錦麗是美國史上首位亞非裔女性副總統。

亞科維茨說，隨著大選日接近，而且接下來的總統交接很可能不平靜，民眾瀏覽網路訊息時不宜操之過急，要試著更小心謹慎，這很重要。