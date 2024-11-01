掌握重要州關鍵選票 歐洲綠黨籲美綠黨候選人史坦支持賀錦麗

歐洲綠黨（EGP）1日發出公開聲明，呼籲美國綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）退選，並且轉而支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。

歐洲綠黨是一個跨國的歐洲政黨，代表歐洲各地分享環保價值的全國性政黨，成員包括德國、法國、丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、愛沙尼亞、比利時、西班牙、波蘭和烏克蘭等國。POLITICO報導，歐洲綠黨在聲明中表示，「我們很清楚，賀錦麗是唯一可以將川普跟他的反民主、獨裁政策擋在白宮之外的候選人」。

根據此前新聞，因為不滿美國在巴勒斯坦加薩走廊之戰支持以色列，美國部分阿拉伯裔與穆斯林選民拒絕支持棄賀錦麗，轉而改挺代表綠黨的史坦。NBC新聞10月中訪問了密西根州的4位黎巴嫩裔選民，1人表態投票給川普，3人打算支持第三黨候選人，但就是沒有一個人要支持賀錦麗。

POLITICO指出，史坦的名字出現在幾乎每一個關鍵州的選票上，民調則顯示她的支持率在1.1%到1.4%之間，意味著可能會讓賀錦麗在這場短兵相接的白宮之戰失去關鍵的選票。歐洲綠黨在聲明中表示，「目前，白宮選戰太過膠著，令人感到不安。我們呼籲史坦退出競選，並支持賀錦麗角逐美國總統」。

不過，因為距離11月5日的投票日只剩幾天，加上歐洲綠黨和美國綠黨之間關係緊張，歐洲綠黨的請求似乎不太可能動搖史坦。

歐洲綠黨的聲明也強調了歐洲和美國綠黨「分歧的價值觀和政策」，並指「兩者之間沒有聯繫，因為美國綠黨不再是綠黨全球組織的成員」，並將「分裂」歸咎於美國綠黨「與有著專制領袖政黨的關係，以及關鍵議題上的嚴重政策分歧，包括俄羅斯對烏克蘭的全面進攻」。

Green parties in Europe are calling for Jill Stein to withdraw.



The race for the White House is too close for comfort. We call on her to withdraw from the race & endorse Kamala Harris for President of the United States.



Read the full statement here ⬇️https://t.co/Rbk6Znwg3F pic.twitter.com/ttI7ZV632Z — European Greens (@europeangreens) 2024年11月1日

POLITICO指出，史坦因2015年出席由俄羅斯官媒RT在莫斯科主辦的一場晚宴而受到批評。當時，她跟俄羅斯總統普亭同桌。