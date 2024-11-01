「誰當選都一樣」大陸民眾關注美國選情 稱美中緊張局勢仍在

今年美國總統大選將在11月5日登場。美國CNN報導，獲勝的總統候選人可能對美中關係產生全面影響。儘管中國大陸也關注美國選情，但人們認為無論川普還是賀錦麗勝選，美中緊張關係仍存在。

一名北京李姓居民告訴CNN：「對我們一般中國人而言，無論誰當選美國總統，無論是候選人A或B，都是一樣的。」

CNN指出，一部分原因很可能源自大陸社會的普遍共識，即美國政府想限制大陸在全球舞台崛起，已成定局。

因此，儘管大陸新聞和網路討論都還是有關於美國大選的主題，但和過去的美國大選相比，人們對候選人和其政策的興趣似乎減弱。

一名微博用戶發表評論稱，「誰贏都不重要，他們對中國大陸的遏制不會鬆綁」。而這條評論在微博相當受歡迎。