台裔等美國新公民談總統大選 票投賀錦麗或川普看法不一

在俯瞰洛杉磯的山丘上，來自黎巴嫩、德國、台灣與墨西哥的9位移民在入籍儀式中宣誓成為美國公民，並另外談到他們會如何於即將登場的美國總統大選運用自己的投票權。

美聯社報導，33歲的蔡嘉欣（Chia Hsin Tsai，音譯）為攻讀碩士學位從台灣赴美已有11年，現在是食品業行銷經理，今年3月申請成為美國公民。

蔡嘉欣表示，她肯定會在即將到來的美國總統大選投票，但婉拒透露自己會投給誰。

她說：「成為我所居住國家的一員讓我感到很特別。我住在這個國家，我可以擁有投票及其他一切權利。」

現年37歲的圖爾卡特（Floriane Turcat）指自己在法國長大期間，受到美國電影及電視節目啟發，希望有朝一日成為演員。

她提到，由於格外關注女性及生殖權利，她想投給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

圖爾卡特表示自己是在7月申請歸化，她很高興整個流程能迅速完成，讓她得以登記投票。

劇組布景工羅培茲達爾（Phoenix De Los AngelesLopez Daal）6歲時隨母親與姊妹來到美國，現年31歲的他指自己相信言論自由、宗教自由、擁槍權等美國理想，一直盼望成為美國公民。

羅培茲達爾說，投票並不是他申請入籍的主因，但他希望能在大選投給共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。

他談到：「委內瑞拉曾是偉大的國家，而導致委內瑞拉沒落的因素，也是民主黨當前正在做的事情。所以我真的不希望同樣的事在這裡發生。」

來自德國的46歲電影製作人畢耶爾（Dennis Beier）提到，他在柏林長大時，將美國視為充滿自由與機會之地。

畢耶爾盼在今年總統大選把票投給賀錦麗，很大程度上是因2021年1月6日美國國會大廈遭川普支持者攻擊令他感到擔憂。

他說：「我只是希望整個民主制度保持完整。人們落敗時必須懂得尊重結果，這是民主的一部分，如果你做不到，那你就不應該從政。」