2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

2024美國總統大選進入最後倒數階段，將在當地時間11月5日進行開票（台灣時間11月6日），根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選戰陷入極度膠著，究竟最後誰能入主白宮？

由於美國時差橫跨範圍大，各州投票結束時間點不同，有些州境內甚至有不同時區，都會影響計票時間。屆時預計會從台灣時間6日早上7點從印第安納州、肯塔基州最先開票，最後到下午1點夏威夷州、阿拉斯加州才進入開票作業。

美國各州選舉人票數不同，選舉人票數最多的是加州（54票），而備受關注的7個搖擺州，分別是喬治亞、北卡羅來納州、密西根州、賓州、威斯康辛州、亞利桑納州、內華達州，到時就看哪一位候選人拿下過門檻的270張選舉人票，就會是下一任美國總統。

無論最後誰當選，都將為美國歷史寫下新的篇章。11月6日大選開票日，《聯合新聞網》將提供最即時、最完整的開票數據，追蹤最新選舉情勢，讓讀者快速掌握誰是白宮新主人。