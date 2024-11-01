英媒每日郵報封關民調川普領先3百分點！有望贏得普選

英媒每日郵報公布選前封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以49%支持率超越民主黨對手賀錦麗的46%，領先3個百分點，有可能贏得普選。

每日郵報與J.L. Partners市場調查公司的最新民調針對1000人進行調查，期間10月26至29日，正負誤差為3.1%，結果顯示，川普支持率呈上升趨勢，以49%超越賀錦麗的46%。儘管距離大選日還有5天，但該項民調顯示川普可能有望成為2004年小布希以來首位贏得普選的共和黨候選人。

已知這份民意調查上一次是在9月份進行，當時是賀錦麗領先。

J.L. Partners聯合創辦人強生（James Johnson）表示，這份民調對於川普入主白宮的機會而言是個好消息，先前還在猶豫不決的選民紛紛轉向力挺川普。