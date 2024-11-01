道奇隊獲世界大賽冠軍 預告美國總統大選贏家？
如果迷信是可信的，美國總統大選結果已經底定，不是由選票或所謂的「10月驚奇」決定，而是剛落幕的美國職棒大聯盟世界大賽（the World Series）。
洛杉磯道奇隊以7：6打敗紐約洋基，4勝1負拿下本屆世界大賽冠軍。道奇隊上次封王是2020年，1周後，拜登在總統大選擊敗川普。
社群媒體狂炒各種「預兆」，包括電視卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）。在已經播出的772集中，劇情不時與現實有驚人的巧合。2000年3月19日播出的名稱是Bart to the Future，Bart的妹妹「花枝」（Lisa Simpson）當選美國首位女性總統，紫色系的穿戴，從套裝到項鍊和耳環，被發現跟賀錦麗2021年宣誓就職副總統時有驚人的神似。當然，卡通出現在前，賀錦麗是否從中獲取靈感，不得而知，但已成為預測美國總統選情茶餘飯後的題材之一。
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