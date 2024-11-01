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川普控告CBS 稱賀錦麗「60分鐘」專訪誤導大眾

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天控告哥倫比亞廣播公司（CBS），根據法院文件，他指控「60分鐘」（60 Minutes）新聞節目10月初播出民主黨總統候選人賀錦麗的專訪存在誤導。

綜合路透社與美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普向德州北區聯邦法院針對這次專訪提起訴訟，他與他的盟友聲稱內容經過編輯，以呈現賀錦麗（Kamala Harris）的正面形象。

訴狀指控CBS「透過惡意、欺騙性和嚴重扭曲新聞，從事偏頗和違法的選舉和選民干預行為」。

川普及其盟友數週來就這場專訪抨擊CBS，指稱賀錦麗回答一個有關加薩（Gaza）戰爭的問題時所做的答覆沒有包含在完整播出中，而是由CBS在網路上公開。

CBS新聞發言人表示：「前總統川普對『60分鐘』的反覆指控並不屬實。川普今天對CBS提起的訴訟完全沒有根據，我們將積極辯護。」

美國總統大選將於11月5日登場，民調顯示，川普和賀錦麗的支持率勢均力敵。

訴狀要求陪審團審理，並索賠約100億美元（約新台幣3200億元）。

川普在競選活動中多次就這起事件攻擊CBS，並威脅如果當選，將撤銷CBS的廣電執照。CBS表示，川普自己取消原先計劃的「60分鐘」專訪。

川普 美國大選 賀錦麗

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