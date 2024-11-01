聽新聞
0:00 / 0:00
「川普將削減政府開支」 馬斯克：會短期經濟陣痛
美國總統大選最後階段，若川普當選將對中國大陸進口商品大幅加徵關稅，企業界開始預作準備，紛紛提前購入進口商品和加買倉儲空間。川普大金主科技大亨馬斯克則提到共和黨新主張：川普為強化財政基礎將大幅削減政府開支，大眾可能得面臨「短期經濟陣痛」。
川普已誓言將對大陸商品徵收百分之六十關稅，並對所有進口商品徵收百分之十至百分之廿關稅。貿易和製造業專家表示，川普威脅施加關稅，已對全球供應鏈產生影響。
與此同時，馬斯克則公開要求選民，為川普政府可能大幅削減開支帶來的短期經濟「困難」，做好準備。
川普承諾他當選後，將任命馬斯克為政府效能長。馬斯克廿五日在社群媒體平台Ｘ的虛擬活動中表示，他正祈禱川普獲勝，這樣他就可以開始擔任高層內閣職務，削減聯邦開支。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言