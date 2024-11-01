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「川普將削減政府開支」 馬斯克：會短期經濟陣痛

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普。法新社
美國共和黨總統候選人川普。法新社

美國總統大選最後階段，若川普當選將對中國大陸進口商品大幅加徵關稅，企業界開始預作準備，紛紛提前購入進口商品和加買倉儲空間。川普大金主科技大亨馬斯克則提到共和黨新主張：川普為強化財政基礎將大幅削減政府開支，大眾可能得面臨「短期經濟陣痛」。

川普已誓言將對大陸商品徵收百分之六十關稅，並對所有進口商品徵收百分之十至百分之廿關稅。貿易和製造業專家表示，川普威脅施加關稅，已對全球供應鏈產生影響。

與此同時，馬斯克則公開要求選民，為川普政府可能大幅削減開支帶來的短期經濟「困難」，做好準備。

川普承諾他當選後，將任命馬斯克為政府效能長。馬斯克廿五日在社群媒體平台Ｘ的虛擬活動中表示，他正祈禱川普獲勝，這樣他就可以開始擔任高層內閣職務，削減聯邦開支。

川普 美國大選 賀錦麗

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