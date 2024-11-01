美選「垃圾大戰」升溫…川普反擊 賀錦麗急切割拜登

共和黨總統候選人川普十月廿七日的造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論後，美國總統拜登廿九日以「垃圾」回敬也失言，川普卅日在北卡造勢反守為攻，稱這就是民主黨對川粉的真實看法；即便拜登本人親自澄清，仍遭黨內議員和民主黨總統候選人賀錦麗迅速切割。

喜劇演員辛奇利夫廿七日在麥迪遜花園廣場演說時，稱波多黎各是漂浮的垃圾島；此話在賓州的波多黎各裔社區引起軒然大波，民主黨伺機進攻拉美族群搶票。

接著，拜登廿九日晚在拉美裔倡導組織Voto Latino的電話會議回應詢問表示，在他家鄉的波多黎各人善良、正派且可敬，「我看到漂浮在那的唯一垃圾就是他（指川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反。」

廿九日晚，川普團隊對支持者發訊息稱，「賀錦麗的老闆罵你們是垃圾，但我覺得你們超棒的。」拜登則在社群平台Ｘ澄清，稱他認為辛奇利夫的仇恨言論是垃圾，妖魔化拉丁裔是不合理的；白宮表示，拜登的談話被斷章取義。

賀錦麗與川普在卅日分別展開危機處理和把握機會進攻。賀錦麗在機場稱，拜登已澄清他的說法，但她要強調，她強烈反對基於票投某人而對人們加諸的批評。

川普在北卡羅萊納州造勢時說，這就是拜登與賀錦麗看待川粉的真實想法，而拜賀政府把美國及美國人民當垃圾對待。

賀錦麗卅日在搖擺州競選時，並未主動提到兩黨「垃圾大戰」，她延續廿九日在華府結辯演說主軸，承諾她要做全民總統，傾聽那些沒有投票支持她的人民意見。