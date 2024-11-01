CNN藍牆民調／賀錦麗密州、威州略勝川普 賓州打平…成勝負關鍵

美國大選進入倒數，多項民調呈現民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普之間差距極微。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）最新民調顯示，賀錦麗在密西根州和威斯康辛州略勝川普，但兩人在賓州打平。這三個「藍牆」決勝州是賀錦麗勝選必須拿下的州。

ＣＮＮ民調指出，在密西根州，賀錦麗以百分之四十八領先川普的百分之四十三；在威斯康辛州，賀錦麗以百分之五十一領先川普的百分之四十五；但兩人在賓州勢均力敵，各自獲得百分之四十八支持。

賓州在三個「藍牆」決勝州中握有最多選舉人票，也是入主白宮的關鍵。這三州在二○一六年倒向川普，但拜登總統在二○二○年贏得這三州。

被ＣＮＮ評為「難以判定」的七個州中，只有密西根州和威斯康辛州選票仍包括小羅伯特．甘迺迪的名字；儘管這位前獨立候選人已暫停競選轉向支持川普。甘迺迪在密州擁有百分之三支持率，在威州有百分之一支持率。密州對第三方和獨立候選人支持率總體最高，百分之六潛在選民表示支持第三方候選人。

絕大多數藍牆州選民已鎖定投票對象。賓州、密州和威州各僅有百分之八、百分之七和百分之六的潛在選民表示，尚未做決定或可能在選舉日前改變主意。

密州和威州潛在選民認為賀錦麗更誠實更值得信賴，這方面她在威州領先川普十七個百分點，在密州領先川普十六個百分點，在賓州領先川普七個百分點。密州和威州選民也認為賀錦麗是更可能將國家利益置於自己利益之上的候選人，在威州賀錦麗這一項以十個百分點領先川普，在密州以八個百分點領先川普。賓州選民在此議題上對兩人看法大致持平：賀錦麗百分之四十六，川普百分之四十五。

ＣＮＮ在十月廿三日至廿八日透過網路和電話訪問密西根州七二六名選民、賓州八一九名選民和威斯康辛州七三六名選民。

另外，馬凱特法學院十月卅日公布的民調顯示，威斯康辛州受訪者百分之四十八支持賀錦麗，百分之四十七支持川普。此民調是十六日至廿四日進行，八三四名登記選民受訪，誤差範圍正負四點四個百分點。

昆尼別克大學最新調查，川普在賓州可能選民中獲百分之四十七支持率，賀錦麗百分之四十六。該民調在十月廿四日至廿八日進行，訪問二一八六名潛在選民，誤差率為二點一個百分點。