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賀錦麗有可能勝選 民主黨內卻已開始暗中彼此責難

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

國會山莊網站31日報導，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗可能在下周贏得總統大選。但是，假如她敗給共和黨對手、前總統川普，民主黨圈子內已經在暗中彼此責難。

雖然一些民主黨員表示，他們對賀錦麗會贏越來越充滿希望，但其他人對一直困擾競選團隊的一系列因素，表達了越來越多挫折。一些人指責賀錦麗和她的競選團隊，對她傳遞出的訊息感到失望，特別在經濟方面。

不過，一些民主黨員已經準備怪罪拜登總統；有些人認為，拜登拖太久才退選。一位民主黨策士表示，「人們都很緊張，他們正試著自保，並在投票日前提早動作，這建立在焦慮、風險和這個選舉周期的獨特性質」。

這位策士補充指出，「我們在這次選舉沒有一個傳統的程序，沒有一場初選，人們只是不得不就範」。該策士還說，一些互相推卸責任狀況甚至在選舉日前發生，「我不覺得奇怪」，又指賀錦麗如果輸了，「怪罪聲音將不絕於耳」。

舉例來說，如果川普贏得賓州，賀錦麗當初決定選明尼蘇達州州長華茲為搭檔，而不是賓州州長夏皮洛，肯定將受到批評。歐巴馬時期的一位前白宮幕僚表示，賀錦麗「將因為沒選夏皮洛而被指愚蠢」。

一位民主黨金主也同意，「我不確定華茲給了她什麼，許多跟我在聊的人都說，他似乎是個很棒的人。我會想跟他一起來杯啤酒嗎？當然。但讓我們面對現實吧，他不是一個很棒的選擇」。

拜登29日晚間禍從口出，失言稱「川普支持者才是垃圾」，也成了批評的標靶。國會山莊網站指出，很難相信賀錦麗競選團隊不會被這件事氣炸；一位策士說，「談到非受迫性失誤，而且如此接近投票日，怎麼可能不被這件事惹毛？」

川普 美國大選 賀錦麗

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