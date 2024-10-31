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經濟學人：賀錦麗勝率上升6個百分點 與川普平分秋色

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
賀錦麗（左）與川普（右）之間差距極微。（美聯社）
賀錦麗（左）與川普（右）之間差距極微。（美聯社）

英國「經濟學人」週刊30日公布美國總統大選最新預測，民主黨候選人賀錦麗的勝算上升6個百分點，與共和黨對手川普平分秋色，顯示選戰進入白熱化階段。

「經濟學人」（The Economist）分析，根據其美國總統大選統計模型，賀錦麗勝算提高，背後有3大原因，包括新民調數量大增，選舉時間日益接近以及民調結果非常接近。

分析指出，經濟學人在最新預測模型中增加了65項民調結果，讓模型更能反映微小變化。目前許多民調機構正發布其最終訪調結果，因此他們的預測結果很快就會成為「即時預測」（nowcast）。

由於民調結果非常接近，只要預期得票率發生微小改變，就會導致勝率產生巨大變化。29日最具影響力的民調集中在4個州，包括密西根州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州。在這些州，賀錦麗的預測得票率平均上升0.4個百分點，這個微小變化足以將她在這4州的獲勝機會拉高6個百分點。

賀錦麗的微幅上升讓她在內華達州、賓州和威州與川普平分秋色，在密州以微弱優勢領先；川普則在亞利桑那州、喬治亞州和北卡維持小幅但明顯的優勢。

根據經濟學人21日公布的上次預測，川普再度入主白宮的機率為54%，超越賀錦麗的45%，這是該模型8月以來首次預測川普勝選。

川普 美國大選 賀錦麗

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