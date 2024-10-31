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美大選日逼近 企業愈來愈常談到川普最愛的兩個字、台日韓也緊張

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國共和黨總統候選人川普。路透
美國共和黨總統候選人川普。路透

隨著全球企業財報季與美國總統大選同時熱烈進行中，企業主管在法說會上也愈來愈常談及美國共和黨總統候選人川普最愛的兩個字：「關稅」，而且在拜登政府的政策激勵下，台灣、日本及南韓企業近來已引領美國投資潮，美國關稅與產業政策的不確定性，將增添這些投資計畫的風險

FactSet分析顯示，迄今已有48家標普500指數成分企業在第3季財報說明會上，提及「關稅」，多於第1季財報說明會的23家，也高於去年第4季財報說明會的14家。根據FactSet數據，目前只有不到一半的標普500指數成分企業發布財報，共217家、約占43%。

川普已提議，要對進口產品全面課徵10%-20%的關稅，對中國大陸進口產品更加課徵至少60%關稅。在川普2017-2020年首任總統任期內，關稅是他的標竿政策，標普500指數企業提及關稅的次數在2018年第2季攀峰，當時超過180家企業提到這兩個字。

同時，川普批評美國總統拜登的「通膨削減法」減稅與補貼政策是「綠能新騙局」，晶片法是「壞交易」，指稱台灣「偷走我們的晶片事業」，主張加徵關稅是比強迫企業在美設廠的更好作法，也讓已宣布投資美國的亞洲企業，焦慮地緊盯美國大選結果。台積電、三星電子、豐田汽車及現代汽車等企業都已擴大投資美國。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）資料顯示，從2021年來，美國每年都吸引超過1,100億美元的新創投資計畫，以東亞已開發經濟體最多，台日韓這三年來共宣布1,470億美元的投資。

南韓企業尤其緊張，因為樂金新能源和SK ON等公司已重金在美國投資電池產業，分析師指出，若川普勝選、特別是若共和黨又拿下國會兩院，電動車相關的多條條款可能成為當局的撤銷目標。

曾在柯林頓政府擔任商務部高層官員的戰略國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希（Bill Reinsch）認為，川普可能選擇性地收回一些優惠，或許會聚焦於再生能源減稅優惠，雖然他沒辦法以一己之力廢除抵稅優惠，但能調整立法，讓這些優惠更難取得。

川普 美國大選 賀錦麗

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