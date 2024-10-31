快訊

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

吃著像孔雀餅乾！國軍野戰口糧還有汽水 今發展空投版

聽新聞
0:00 / 0:00

影╱挖苦拜登失言！川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。路透
川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。路透

美國共和黨總統候選人川普日前的造勢活動上傳出「波多黎各垃圾島」爭議言論，引發波多黎各裔社區怒火。結果現任總統拜登隨後也失言回嗆「川普支持者才是垃圾」遭到炎上，替民主黨總統候選人賀錦麗選情扣分。對此，川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。

紐約郵報報導，身穿橘色反光背心的川普30日抵達威斯康辛州機場後，便坐進一輛貼著「讓美國再次偉大」貼紙的垃圾車內，他並向記者問道，「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛卡車是為了紀念賀錦麗和拜登。」

拜登29日為回應「波多黎各是垃圾島」的言論，反批「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反。」

對此白宮發言人貝茨解釋，拜登是把麥迪遜花園廣場集會上的仇恨言論稱為「垃圾」。拜登隨後也親自在社群媒體澄清試圖滅火。而賀錦麗雖與拜登的失言保持距離，強調不認同對任何候選人支持者的批評，但川普陣營顯然沒有要放過這個失誤。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

CNN「藍牆3州」民調：賀錦麗2州領先 1州與川普打平

拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

馬斯克：川普當選 股市會「暫時」混亂

相關新聞

赴國會暴亂地 賀錦麗「結辯」演說喊話包容

美國民主黨總統候選人賀錦麗廿九日在二○二一年國會暴亂起始地點，進行此次大選活動「結辯」演說，強調要翻過前總統川普的動盪那...

川普切割歧視論 批賀錦麗「仇恨競選」

美國大選前最後一周，前總統川普回到佛州舉行記者會，強調廿七日紐約造勢活動現場「充滿愛」，並與嘲諷波多黎各是「垃圾島」的喜...

決戰倒數！白宮前副幕僚長羅夫預測 川普將憑關鍵3州入主白宮

曾在前總統布希（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）29日預測，前總...

華爾街日報社論評賀錦麗當選 等於歐巴馬當第四任總統

華爾街日報（WSJ）10月30日在網站上刊出的社論，以A Harris Victory Means a Fourth O...

美選成垃圾大戰 拜登失言引川普搶攻、賀錦麗切割

共和黨總統候選人川普27日的造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論後，美國總統拜登29日以「垃圾」回敬也失言，川普30日在北卡...

影╱挖苦拜登失言！川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

美國共和黨總統候選人川普日前的造勢活動上傳出「波多黎各垃圾島」爭議言論，引發波多黎各裔社區怒火。結果現任總統拜登隨後也失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。