快訊

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

吃著像孔雀餅乾！國軍野戰口糧還有汽水 今發展空投版

影／台東吹超強風 三仙台「鏡頭君」不敵康芮 再次GG！

聽新聞
0:00 / 0:00

3搖擺州民調出爐！賀錦麗、川普在賓州打成平手 已5700多萬人提前投票

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
CNN最新搖擺州民調指出，民主黨候選人賀錦麗（左）與對手川普（右）在關鍵搖擺州賓州以48%支持度戰成平手。法新社
CNN最新搖擺州民調指出，民主黨候選人賀錦麗（左）與對手川普（右）在關鍵搖擺州賓州以48%支持度戰成平手。法新社

路透報導，距離美國大選投票日邁入6天倒數，全美各地已有將近5700萬人完成提前投票，美國有線電視新聞網（CNN）30日公布最新搖擺州民調指出，民主黨候選人賀錦麗在密西根州與威斯康辛州以些微差距領先對手川普，但是雙方在最關鍵的戰場賓州以48%支持度打成平手。

CNN公布搖擺州最新民調，賀錦麗在密西根州可能選民間獲得48%支持度，領先川普的43%；並在威斯康辛州以51%領先川普的45%。不過雙方在賓州以48%支持度打平。

賀錦麗只要守住賓州、密西根州和威斯康辛州3個「藍牆」搖擺州，即可獲得當選所需的270張選舉人票，其中以握有19張選舉人票的賓州最為關鍵，因此有「得賓州者得天下」的說法。

這項民調透過線上與電話進行訪問，統計於10月23日至28日，分別訪問密西根州726名、賓州819名與威斯康辛州736名可能選民；誤差範圍落在正負5個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

CNN「藍牆3州」民調：賀錦麗2州領先 1州與川普打平

拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

馬斯克：川普當選 股市會「暫時」混亂

相關新聞

赴國會暴亂地 賀錦麗「結辯」演說喊話包容

美國民主黨總統候選人賀錦麗廿九日在二○二一年國會暴亂起始地點，進行此次大選活動「結辯」演說，強調要翻過前總統川普的動盪那...

川普切割歧視論 批賀錦麗「仇恨競選」

美國大選前最後一周，前總統川普回到佛州舉行記者會，強調廿七日紐約造勢活動現場「充滿愛」，並與嘲諷波多黎各是「垃圾島」的喜...

決戰倒數！白宮前副幕僚長羅夫預測 川普將憑關鍵3州入主白宮

曾在前總統布希（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）29日預測，前總...

華爾街日報社論評賀錦麗當選 等於歐巴馬當第四任總統

華爾街日報（WSJ）10月30日在網站上刊出的社論，以A Harris Victory Means a Fourth O...

美選成垃圾大戰 拜登失言引川普搶攻、賀錦麗切割

共和黨總統候選人川普27日的造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論後，美國總統拜登29日以「垃圾」回敬也失言，川普30日在北卡...

影╱挖苦拜登失言！川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

美國共和黨總統候選人川普日前的造勢活動上傳出「波多黎各垃圾島」爭議言論，引發波多黎各裔社區怒火。結果現任總統拜登隨後也失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。