3搖擺州民調出爐！賀錦麗、川普在賓州打成平手 已5700多萬人提前投票

路透報導，距離美國大選投票日邁入6天倒數，全美各地已有將近5700萬人完成提前投票，美國有線電視新聞網（CNN）30日公布最新搖擺州民調指出，民主黨候選人賀錦麗在密西根州與威斯康辛州以些微差距領先對手川普，但是雙方在最關鍵的戰場賓州以48%支持度打成平手。

CNN公布搖擺州最新民調，賀錦麗在密西根州可能選民間獲得48%支持度，領先川普的43%；並在威斯康辛州以51%領先川普的45%。不過雙方在賓州以48%支持度打平。

賀錦麗只要守住賓州、密西根州和威斯康辛州3個「藍牆」搖擺州，即可獲得當選所需的270張選舉人票，其中以握有19張選舉人票的賓州最為關鍵，因此有「得賓州者得天下」的說法。

這項民調透過線上與電話進行訪問，統計於10月23日至28日，分別訪問密西根州726名、賓州819名與威斯康辛州736名可能選民；誤差範圍落在正負5個百分點。