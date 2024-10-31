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白宮：拜登誓和平轉移政權 無論誰當選都將出席新總統就職典禮

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天告訴記者，美國11月5日總統大選無論是誰勝出，總統拜登都會出席明年1月舉行的下任總統就職典禮。

路透社報導，尚皮耶表示：「這位總統（拜登）相信政權和平轉移，這是你們會看到這位總統做的事。這無關他自身。而是關乎美國人民。無論是誰勝選，這都是美國人民需要看到的。」

尚皮耶指出，他當然會參與其中，即將卸任的總統按例會出席繼任者的就職典禮。當拜登2021年1月就任總統時，前總統川普曾打破傳統未出席就職典禮，但尚皮耶未提及此事。

按照美國長年慣例，即便屬不同黨派，卸任總統多半會出席繼任總統的就職典禮，以顯示政權和平轉移。

川普 美國大選 賀錦麗

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