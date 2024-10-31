拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評
美國總統拜登昨天批評共和黨候選人川普的支持者是「垃圾」，此言一出引發爭議，不僅惹怒共和黨人，而且可能傷害民主黨候選人賀錦麗的選情。賀錦麗今天試圖與拜登保持距離。
川普最近在紐約舉行造勢集會時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發拉美裔選民的反彈。
對此，拜登昨天在一場視訊會議期間表示：「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他將拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」
拜登此番言論引發軒然大波，並且遭致共和黨人抨擊。美國媒體先前報導，賀錦麗的幕僚擔心拜登拖累選情，已拒絕他願在競選活動中與賀錦麗同台露面的提議。
針對拜登的失言，賀錦麗今天在華府附近安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴記者：「聽著，我認為，首先他（拜登）已澄清自己的言論。」
賀錦麗接著指出：「但我要表明，我強烈反對基於人們投給誰而做出的任何批評。」賀錦麗強調，她將成為「所有美國人的總統，無論你是否投票給我」。
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