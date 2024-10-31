「垃圾島」論 衝擊賓州選情

喜劇演員辛奇利夫廿七日在美國共和黨總統候選人川普的紐約造勢大會形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，這番話在決勝州賓州的波多黎各選民之間引發怒火。

Politico新聞網站分析，辛奇利夫發言引起強烈反彈，許多波多黎各裔選民對川普造勢場合出現種族歧視、貶抑言詞感到惱怒。賓州有將近五十萬人是波多黎各裔，某些選民說，民主黨總統候選人賀錦麗可能因此在賓州贏得更多拉丁裔選票。

報導說，一個無黨派波多黎各團體廿八日發函，要求成員在選舉日教訓川普，某些波多黎各裔選民互傳手機訊息表達對辛奇利夫的憤怒，或者在酒吧裡議論紛紛。

辛奇利夫發言爭議出現的時間，對川普而言特別糟糕。川普正設法搶原本支持賀錦麗的拉丁選票，特別是擔憂經濟的拉丁裔年輕男性。

西語廣播電台La Mega負責人馬丁尼茲說，某些波多黎各裔選民原本不太想投票，「如今我們已開始注意選舉」。他說，他主持的晨間談話節目廿八日接到大量聽眾來電，一名波多黎各裔呼籲大家別投川普。

擁有十九張選舉人票的賓州，是這次大選七個決戰州當中選舉人票最多的州，川普和賀錦麗目前在該州支持度打平。如今「垃圾島」說法引發賓州波多黎各裔怒火，可能影響選情。

美國總統拜登廿九日也提到「垃圾島」說法，他表示，「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者」。

此話激起共和黨人不滿，佛州共和黨參議員魯比歐表示，「拜登說我們的支持者、我們的愛國者都是垃圾」。

對此白宮發言人貝茨解釋，拜登是把川普集會上的仇恨言論稱為「垃圾」。拜登隨後也在社群媒體澄清說，「今天稍早我將川普支持者發表有關波多黎各的仇恨言論稱為垃圾，這是我能想到的唯一形容詞」。