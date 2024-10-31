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川普切割歧視論 批賀錦麗「仇恨競選」

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、編譯俞仲慈／綜合報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普廿九日出席賓州艾倫敦市造勢活動。（法新社）
美國共和黨總統候選人、前總統川普廿九日出席賓州艾倫敦市造勢活動。（法新社）

美國大選前最後一周，前總統川普回到佛州舉行記者會，強調廿七日紐約造勢活動現場「充滿愛」，並與嘲諷波多黎各是「垃圾島」的喜劇演員撇清關係，川普還火力全開，痛批對手副總統賀錦麗採用「仇恨競選」。與此同時，前第一夫人梅蘭妮亞也出面捍衛丈夫，指稱川普絕不是希特勒。

政治新聞網站Politico報導，川普廿九日在佛州海湖莊園舉行記者會，比原定時間延後逾一小時才開始，而且不同以往暢所言、滔滔不絕，而是罕見帶著講稿並不時低頭念稿。

川普廿九日競選行程滿檔，在舉行完記者會後，又趕往關鍵州賓州催票。川普的集會在賓州艾倫鎮市舉行。據人口普查數據，該市人口超過十二萬五千人，其中西語裔占總人口百分之五十五，大部分是波多黎各人。川普直入賓州的波多黎各社區，顯然要展示競選不受影響。

川普對廿七日紐約市麥迪遜廣場花園造勢活動表示相當意滿，並強調「在造勢現場洋溢著愛，令人嘆為觀止」。

不過對於當天站台助選的喜劇演員辛奇利夫嘲諷波多黎各是「垃圾島」引發的爭議，川普向美國廣播公司表示：「我不認識他，有人安排他上台，但我不知道他是誰。」

在海湖莊園的記者會，川普主打邊境議題，並承諾當選後將沒收犯罪集團和藥物走私團伙的資產，建立移民犯罪受害者的補償基金。

川普點名賀錦麗消滅邊境，給國內外帶來眾多死傷，記者會現場播放一段影片，畫面中的母親承受喪女之痛，嫌犯是兩名來自委內瑞拉的非法移民，這名母親將女兒的死亡歸咎於賀錦麗並呼籲選民支持川普。

另外川普還指控今年總統大選在賀錦麗主導下，充斥摧毀與仇恨，指責賀錦麗競選團隊根本就是企圖摧毀美國。

雖然川普廿八日在亞特蘭大競選時公開澄清，並宣示自己是反納粹分子；不過賀錦麗仍緊咬著前白宮幕僚長凱利等人對川普的評價，把川普與納粹連結。

與此同時，梅蘭妮亞繼出現紐約為丈夫站台助選後，廿九日接受福斯新聞訪問全力為丈夫辯護：「他不是希特勒，支持者支持他，因為他們希望看到國家成功，我們看到他得到什麼樣的支持。」

川普 美國大選 賀錦麗

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