赴國會暴亂地 賀錦麗「結辯」演說喊話包容

美國民主黨總統候選人賀錦麗廿九日在二○二一年國會暴亂起始地點，進行此次大選活動「結辯」演說，強調要翻過前總統川普的動盪那頁，允諾尋求共同點改善國民生活，接納異己而非視之為敵人，重申國家利益與人民福祉優先。

二○二一年一月六日，時任總統川普站在白宮南側的橢圓形公園講台，鼓吹數千名支持者為推翻他宣稱的被竊選舉奮鬥，隨後發生國會大廈遭暴徒攻陷事件。

賀錦麗廿九日則在橢圓形公園講台上，以國旗和白宮為背景，提醒民眾記住川普當年憤怒形象和他在國會暴亂中扮演的角色。

賀錦麗競選團隊宣稱，現場約有七萬五千名支持者到場相挺。賀錦麗說，「川普花費十年，試圖分化美國人民並讓彼此恐懼，這就是他的為人；但美國，我今晚要在這裡說的是：我們不是這樣」。

賀錦麗說：「我保證尋求共通點和常識性的解決辦法，改善你們的生活；我並不是想獲取政治分數，我希望能夠有所進展。」

賀錦麗說，她已擬好優先事項，上任第一天最重要的是降低民眾生活成本。她也承諾，將提出薪資階級、中產階級的減稅方案、解決高房價、高租金等問題。

賀錦麗重申激勵她選總統的動力，坦言「人們受到不公平對待或被忽視，我不喜歡這樣」。她說：「我有一股動力，追究那些利用財富或權勢占人便宜者的責任，也有心保護辛勤工作的美國人。」

提及一九七三年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」被最高法院推翻時，賀錦麗矢言「將努力恢復川普和他欽點的大法官從美國女性手中奪走的東西」。

在邊境議題上，賀錦麗強調她作為加州檢察長的背景，曾在美國和墨西哥跨境追查槍枝、毒品和人口販運集團。

川普屢次形容她是「內部敵人」，賀錦麗表示，川普想把意見不同的人關進監獄，「而我會在會議室留個位子給他們」。