共和黨世家表態！前總統小布希不背書任何人 女兒支持賀錦麗

芭芭拉．布希（Barbara Bush）表態支持美國副總統賀錦麗，她的父親與祖父是川普（Donald Trump）前任的共和黨籍總統，但她現在選擇支持川普的民主黨競爭對手。

「紐約時報」（The New York Times）報導，芭芭拉．布希是美國前總統小布希（George W. Bush）的雙胞胎女兒之一。

據賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊說法，芭芭拉．布希於27日逐戶拜訪位於賓州費城（Philadelphia）以北的搖擺區白克斯郡（BucksCounty），為賀錦麗拉票。

芭芭拉．布希在聲明中表示，她在「與許多選民談到這次選舉的重要問題，包括保障婦女權益後」滿懷希望。

賀錦麗競選團隊發布了一張照片，可以看到芭芭拉．布希微笑站在磚房外，頭戴印有藍色Kamala字樣的白帽子。

時人雜誌（People Magazine）先前曾報導過芭芭拉．布希支持賀錦麗的消息。

美國第43位總統小布希的發言人福特（FreddyFord）表示，小布希不打算為任何總統候選人背書，對於女兒支持賀錦麗一事，小布希則不予置評。

曾任小布希副手的狄克．錢尼（Dick Cheney）已表態支持賀錦麗，他的女兒、共和黨籍前懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）則為賀錦麗站台，協助她爭取共和黨郊區選民的選票。