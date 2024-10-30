美選2黨攻擊升級 賀錦麗、川普陣營互嗆「垃圾」恐影響搖擺州

（德國之聲中文網）上周日（10月27日）在紐約市麥迪遜廣場花園舉行的川普競選造勢大會上，一些出場者對民主黨候選人賀錦麗、無證移民等敵視對象進行了帶種族主義色彩的侮辱。

其中之一暖場嘉賓諧星欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各，稱這一美國海外屬地是「浮動垃圾島」。他說：「我不知道你們是否知道，但海洋中確實有一座漂浮的垃圾島，就叫波多黎各」。

賀錦麗：川普是一個法西斯主義者

此言引起民主黨陣營和波多黎各人社群的炮轟。賀錦麗競選團隊批評辛奇克利夫，指他向拉美裔「發出卑鄙的種族主義咆哮」。賀錦麗本人在賓夕法尼亞州出席競選集會時，訪問一家波多黎各餐廳，承諾當選總統後將投資波多黎各。

波多黎各政黨和宗教界高層人士周一呼籲川普為有關言論道歉。大主教尼維斯（Roberto Octavio González Nieves）在社交媒體發文說，幽默是有限度的，不應侮辱或詆毀人的尊嚴。波多黎各共和黨主席辛特隆（Angel M. Cintrón）表示，除非川普親自道歉，否則不會支持他。

「也許，他不應該在那裡」

位於加勒比海的波多黎各是美國的海外領土，距離佛羅里達約1800公里。其居民雖是美國公民，但不能在總統大選中投票。不過，移居美國本土的數以百萬計波多黎各人擁有投票權，在一些選情拉緊的搖擺州，波多黎各血統的美國人是兩黨爭取的一個重要群體。

為了止損，川普競選團隊發聲明說，辛奇克利夫的言論只是其個人立場，並不反映川普本人或競選團隊的觀點。

川普也在周二的競選活動中，與辛奇利夫切割。「我不知道這是否有什麼大不了的，但我不希望任何人開下流的笑話或愚蠢的笑話。」他告訴福克斯新聞（Fox News）：「也許，他不應該在那裡（出場）。」

攻擊「一半的美國人」

緊接著，拜登的又一次「口誤」式發言，讓這場風波出現轉折。拜登10月29日在一場線上活動上說出，川普的支持者是「垃圾」。「我看到的唯一的垃圾就是他（川普）的支持者，他對拉美裔的妖魔化是不合情理的，這是很不美國的做法。」

川普陣營立即截取前半句進行抨擊，盡管這句話並沒有講完。川普團隊發布籌款短信說，「賀錦麗的老板拜登剛剛稱，我所有的支持者都是垃圾！」川普則在賓夕法尼亞州的競選集會上稱：「這些人。可怕，可怕，說出這樣的話太可怕了。」

川普最知名的支持者馬斯克在X平台發文稱，拜登把一半的美國人稱為「垃圾」。有人在社交媒體上憤怒表示：「你把我們叫做垃圾，我們永遠不會忘記。」

拜登在幫倒忙？

白宮隨後在聲明中表示，拜登指的是川普陣營的仇恨言論，而不是他的支持者。白宮發言人安德魯·貝茨（Andrew Bates）對福克斯新聞說，拜登是將川普麥迪遜廣場花園競選集會上的仇恨言論稱為「垃圾」。

拜登本人也在社交平台X上解釋說「今天早些時候，我把川普的支持者在麥迪遜廣場花園集會上對波多黎各的仇恨言論稱為垃圾，這是我能想到的唯一一個形容它的詞。他把拉美裔妖魔化是不合情理的。這是我要說的意思。」

拜登已不止一次因發言表述不周，引起歧義或被對手作為攻擊的把柄。有美國媒體評論說，最近這一事件再次體現了賀錦麗團隊選擇與拜登保持距離的原因。

（綜合報導）

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