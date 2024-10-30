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美國經濟成長穩健 恐難反映在選票上？選民對就業前景仍悲觀

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國總統大選距今不到1週，今天將公布的經濟報告很可能展現美國第3季成長維持穩健，但分析師指出，這些正面數據能否打動不滿通膨的選民，還是一項未知數。 法新社
美國總統大選距今不到1週，今天將公布的經濟報告很可能展現美國第3季成長維持穩健，但分析師指出，這些正面數據能否打動不滿通膨的選民，還是一項未知數。 法新社

美國總統大選距今不到1週，今天將公布的經濟報告很可能展現美國第3季成長維持穩健，但分析師指出，這些正面數據能否打動不滿通膨的選民，還是一項未知數。

法新社報導，儘管美國消費者支出增加，他們對自身就業及財務前景感到悲觀，這意味著在經濟方面民調上，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）仍落後共和黨對手川普（Donald Trump）。

貿易信用保險商北美安聯貿易（Allianz Trade NorthAmerica）資深經濟學家諾斯（Dan North）告訴法新社：「如果你看著像是國內生產毛額（GDP）成長率、收入、消費或甚至就業等數據，你會說：『天啊，經濟真好。』完全打破這種說法的，就是消費者必須應對的通膨。」

諾斯解釋，與物價開始大幅上漲的2021年1月相比，薪資累計漲幅達到18%，但家庭得面對食品、住房和汽油等支出整體漲幅更顯著的情況，成本增幅介於22%至29%之間。

根據市場觀察網站Briefing.com發布的市場預測數據，外界預期美國第3季經濟成長折合年率為3.0%。

這與第2季成長速度同調，且根據國際貨幣基金（IMF）預估，美國今年經濟成長預計超越德國、法國與英國等其他先進經濟體。

經濟學家提到，強勁消費再次推動經濟成長，商業投資也提供額外動力。但美國民眾仍對他們的財務狀況感到悲觀。

紐約時報/謝納學院（New York Times/SienaCollege）上週公布的10月民調顯示，經濟仍是可能投票選民最關切議題。

至於誰能更妥善處理經濟問題，52%受訪者傾向信任川普，45%的人則支持賀錦麗。

川普 民調 美國大選 美國經濟 賀錦麗

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