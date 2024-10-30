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川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。路透
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。路透

美國總統大選倒數7天登場，民主黨與共和黨總統候選人賀錦麗川普選情膠著，鹿死誰手猶未知，但美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安（Craig Keshishian）認為，選情並沒有大家想像中膠著，民調數據可能未捕捉到的隱藏選民激增，或許川普的支持者非常多。

每日郵報報導，凱希希安以共和黨籍雷根總統1980年壓倒性勝選為例，當時雷根與對手卡特（Jimmy Carter）的民調數據也是旗鼓相當，但雷根最終一舉橫掃44州拿下489張選舉人票，普選票也取得10個百分點的優勢，壓倒性擊敗民主黨籍的卡特。

凱希希安後來加入雷根的白宮政治策略團隊，並分析了這場壓倒性勝利的原因。研究團隊發現，民調忽視了一大群「沉默的美國人」，這些人通常生活在農村和郊區，每周工作40小時，搬運、經營小型企業。他們的聲音並不常被聽到，也未必會參加每次選舉，後來這群人被稱為「沉默的大多數」。

在選前一周之際，凱希希安點出4大跡象，認為本屆總統大選可能重演1980年劇本。

1.太陽帶（SUN BELT）共和黨浪潮

在拜登賀錦麗政府執政之下，內華達、亞利桑那州這些太陽帶處於大規模非法移民影響的最前線，這兩州共和黨選民提前投票的狀況高於民主黨選民，扭轉民主黨的優勢。

2.風災災民團結

北卡羅來納州受海倫颶風襲擊，但這些主要為共和黨支持者的災民並未退縮，反而在提前投票中踴躍參與，而這種團結一致的意願，反映出川普支持者的強烈動機。

3.關鍵搖擺州戰場賓州

賓州是最難預測分析的州之一，但也很可能是選舉最關鍵的一州，若川普在賓州失利，在取得選舉人票獲勝的這條路會出現嚴重阻礙。目前賓州提前投票的狀況民主黨優於共和黨，但是領先幅度已經沒有4年前那麼多，是個顯著改變。賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）上周更表示，賓州選民對川普的支持強度令人驚訝。

4.民主黨盟友動搖

密西根州過去是民主黨鐵票區，也是阿拉伯裔美國人最集中的地區，但由於現任政府持續支持以色列，如今力挺賀錦麗的態度似乎出現變化；同時民調也顯示，川普在密西根州阿拉伯裔美國選民之中，以46%比42%領先賀錦麗，且非裔、西班牙裔選民也傾向支持川普。另外，佛州邁阿密戴德郡傳統上是民主黨據點，但該郡共和黨人如今在提前投票這一塊領先民主黨近3萬票。

川普 美國大選 賀錦麗

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