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垃圾島爭議掀波 拉美裔怒喊「移民讓美國偉大」

中央社／ 賓州艾倫敦29日綜合外電報導

在以西語裔為主的賓州艾倫敦市（Allentown），一小群自豪且熱情的抗議者今天在美國共和黨總統候選人川普的最新一場造勢集會外，高喊「移民讓美國偉大」。

法新社報導，他們不僅針對前總統川普競選口號「讓美國再次偉大」喊出「移民讓美國偉大」，也高呼「川普滾開」，反映拉丁美洲裔人士對川普益發感到不滿，尤其是來自波多黎各的拉美裔。一名喜劇演員上週末在紐約為川普助選時，諷刺波多黎各是「垃圾島」。

60歲的銷售員費蓋羅亞（Ivet Figueroa）在勞動階級聚居的艾倫敦市長大，父母是波多黎各人。她對法新社說：「拉美裔對此非常反感。」約有50名抗議群眾聚集在排隊等待進入會場聆聽演說的川普支持者附近。

費蓋羅亞還說：「我們是公民，他那樣稱呼我們？他怎麼敢！」

目前距離11月5日登場的總統大選僅剩一週時間。喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）本月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的造勢集會上發表驚人言論，說美國在加勒比海的領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」，在選民之間引發反彈。

民調顯示，在這場進入最後關頭的競選中，川普與民主黨候選人、副總統賀錦麗在最大戰場州勝負難分，僅僅數千張選票的變化，就可能讓賓州倒向賀錦麗或川普，這使得辛奇利夫的言論更加令人震驚。

他們激怒了波多黎各選民，不是島上那些無法在美國總統大選中投票的民眾，而是居住在美國50州的數以百萬計波多黎各人，尤其是在可能決定選舉結果的7個戰場州。

賓州有超過40萬名波多黎各人，動員投票主辦單位說，有證據表明，這場爭議正在使拉美裔人口反對支持川普，儘管川普聲稱，他正逐步取得傳統上支持民主黨的拉美裔人士支持。

主辦單位一名人員表示：「我們聽說人們實際上已改變心意，他們是共和黨人，現在卻將為此投票給賀錦麗。」

川普 美國大選 賀錦麗

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