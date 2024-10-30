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路透社／益普索最新民調 賀錦麗44%比43%領先川普

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天公布的最新民意調查顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗選前最後階段領先共和黨對手川普的幅度縮減，僅以44%比43%超前1個百分點。

路透社報導，這項為期3天的民調於27日完成，顯示11月5日總統大選前，雙方勢均力敵。這項民調誤差範圍為正負3個百分點。

自賀錦麗7月參選以來，每次路透社/益普索針對登記選民的調查都領先川普，但9月底以來領先幅度持續穩定下滑。上次於10月16日至21日間進行的民調顯示，美國現任副總統賀錦麗領先前總統川普2個百分點。

這項針對全國1150名成年人，包括975名登記選民的新民調顯示，在選民認為最迫切的幾個議題上，川普比賀錦麗具有顯著優勢。

民調詢問兩名候選人誰對經濟、失業和就業較有辦法時，川普獲得47%選民支持，領先賀錦麗的37%。川普這次大選在經濟議題方面一直占優勢，在這項最新民調中，26%選民認為就業和經濟是美國最迫切的問題，而有24%選民認為是政治極端主義，以及18%選民認為是移民問題。

川普政策上最大的優勢可能在於移民問題，他提出強硬建議，包括大規模驅逐非法移民。在這項最新民調中，約48%選民表示川普移民政策最好，高於賀錦麗的33%。

這項民調也顯示，賀錦麗在政治極端主義議題上的優勢正在減少。約40%選民認為，她在處理政治極端主義及對民主的威脅時政策較佳，38%選民則認為川普政策較佳，但較10月16日至21日間進行民調顯示賀錦麗領先的7個百分點已縮減為2個百分點。

路透社/益普索等全國民調對選民的看法發出重要訊號，不過選舉人團（Electoral College）的各州結果才是決定誰是贏家的關鍵，其中7個搖擺州又可能扮演決定性的角色。

在2016年美國總統大選中，川普擊敗當時民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），儘管她在全國普選票贏了2個百分點，但川普在選舉人團票獲勝並當選總統。

民調顯示，賀錦麗和川普在戰場州的支持率一直難分軒輊。

有鑑於此，這兩位候選人致力讓支持者真正投下選票才可能是獲勝關鍵。

川普 美國大選 賀錦麗

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