聽新聞
0:00 / 0:00

賀錦麗華府演說將登場 闡述執政願景

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
民主黨總統候選人賀錦麗。圖／美聯社
民主黨總統候選人賀錦麗。圖／美聯社

美國於下周此時迎來大選，賀錦麗稍晚將在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表演說，向美國人民作此次選戰的結辯演說（closing argument address），闡述自己要當一位怎麼樣的美國總統。

之所以是結辯演說，與賀錦麗曾擔任檢察官的背景有關。

美聯社報導，賀錦麗的助手表示，過去幾個月來賀錦麗已經做了開場申述，也提出證據與事實，如今將向作為陪審團成員的美國人民發表結辯，因這場選舉要由美國人民來決定贏家。

美國新聞網站Axios報導，賀錦麗這場演說將定調選戰最後一周的談話重點，賀錦麗將承諾團結人民，走出華盛頓接觸更多好意見，建立共識，然後把事情處理好。

一名賀錦麗的顧問告訴Axios，賀錦麗會提醒民眾她是誰、她從哪裡來，且她為何要替消費者、被不公對待者和被忽略者奮戰。

美聯社報導，賀錦麗將著重強調美國要翻過有川普的那一頁，展望未來，將國家置於個人和政黨之上。

報導指出，這場演說將聚焦賀錦麗的美國願景，用賀錦麗的執政待辦清單，來對比共和黨總統候選人川普的敵人清單。

賀錦麗選擇的演講場地，除了背後是白宮外，更重要的是這個橢圓形公園是2021年1月6日川普的演講場地，當時川普呼籲支持者前往國會表達選舉不公的意見，接著就發生了史無前例的國會暴亂事件。

賀錦麗競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）29日在社群平台釋出一段影片，稱賀錦麗正穩步走在勝選的道路上，準備贏得一場非常激烈的選舉，她呼籲對選舉冷感的選民，和尚未決定支持誰的選民把握最後關頭，了解賀錦麗。

最新統計指，超過5000萬名選民已投票。

選舉網站真清晰政治（Real Clear Politics）統計，賀錦麗與川普的支持度在7個搖擺州均膠著，川普在賓州、威斯康辛州、內華達州和北卡羅萊納州的領先幅度小於1個百分點，喬治亞州和亞利桑那州領先低於2.5個百分點；賀錦麗則在密西根州領先0.3個百分點。

真清晰政治預估，賀錦麗已拿下215張選舉人票，川普奪得219張，仍有104張選舉人票未決；然而，要贏得美國總統，必須贏得270張以上選票。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗華府造勢前 川普搶開記者會主打修復邊境

川普 vs. 賀錦麗：中國偏好誰當選美國總統？

轟歧視言論 賀錦麗：川普整天煽動仇恨、分裂…珍妮佛洛佩茲挺賀

拜登德拉瓦州投票 與民眾排隊40分鐘

相關新聞

川普再提晶片關稅 專家：川普若當選…恐不利台積電

編譯劉忠勇、高詣軒、記者唐筱恬／綜合報導

華郵不表態美選 貝佐斯急滅火

華盛頓郵報上周聲明今年不表態支持特定總統候選人後，遭廿萬人退訂；該報老闆貝佐斯廿八日投書表示，華郵支持特定候選人不會扭轉...

賀錦麗華府演說將登場 闡述執政願景

美國於下周此時迎來大選，賀錦麗稍晚將在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表演說，向美國人民作此次選戰的結辯...

賀錦麗華府造勢前 川普搶開記者會主打修復邊境

在民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）於華府演說前，共和黨總統候選人川普29日上午在佛州海湖莊園舉行記者...

曾幫川普操盤入主白宮 他選前出獄重掌右翼媒體「我更強大了」

曾於2016年大選擔任美國前總統川普操盤手的前白宮首席策略長巴農今天一早獲釋，於今年總統大選投票僅一週前重掌其聲勢未若以...

川普：我是納粹的對立面 賀錦麗才是法西斯

美國共和黨總統候選人、前總統川普27日在紐約市麥迪遜廣場花園造勢，批評人士則將之比作1939年在同一地點舉行的美國納粹大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。