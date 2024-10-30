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華郵不表態美選 貝佐斯急滅火

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
華郵老闆，電商巨擘亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）18日在華郵民意版撰寫具名文章，說明為何在大選中保持中立。路透
華郵老闆，電商巨擘亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）18日在華郵民意版撰寫具名文章，說明為何在大選中保持中立。路透

華盛頓郵報上周聲明今年不表態支持特定總統候選人後，遭廿萬人退訂；該報老闆貝佐斯廿八日投書表示，華郵支持特定候選人不會扭轉選情，也不會提高華郵的社會信任度；不支持特定候選人的決定背後，沒有任何交換條件。

繼洛杉磯時報後，華盛頓郵報也宣布今年大選前不表態支持特定候選人，這引起編輯室震盪，有編輯為此辭職明志；到了廿八日下午，全美公共廣播電台（ＮＰＲ）報導，累計超過廿萬人取消華郵數位版訂閱，約占華郵二百五十萬付費訂閱者的百分之八，還有多名專欄作家請辭抗議。

廿名專欄作家在華郵網站刊出的評論文章中寫道，華郵不為任何總統候選人背書的決定是「可怕的錯誤」，稱此舉放棄基本編輯信念。

外界將華郵等媒體的不支持決定，指向背後老闆的避險考量，認為是貝佐斯下令不能支持民主黨總統候選人賀錦麗

貝佐斯廿八日晚間在華盛頓郵報投書稱「沒有任何交換條件」，他並未事先告知或與特定候選人或陣營商量這個決定，這純粹是內部決策。

貝佐斯說，當華郵宣布決定當天，他旗下的太空旅行公司藍源（Blue Origin）執行長林普會晤共和黨總統候選人川普，而他事先毫不知情。貝佐斯表示，這場會面與華郵的決定毫無關係。

貝佐斯提到公眾對媒體信任度持續探底的問題，他提及近日一份蓋洛普民調顯示，美國十個公民與政治機構當中，對於大眾媒體的信任度墊底，百分之三十六的成年受訪者表示完全不信任媒體，百分之三十三表示不太信任。他說，大部分人相信媒體帶有偏見。

貝佐斯說，在總統選舉選邊站不足以扭轉戰局，還沒決定要支持誰的選民也不會因為某報支持誰就這麼投；相對地，表態挺誰當總統，創造的是一種有偏見且不獨立的感覺。

貝佐斯表示，不再支持特定總統候選人是重建媒體信賴度的關鍵一步，選擇在選前宣布是思慮欠周，絕非有意為之。

到目前為止，洛時、華郵和美國今日報決定不支持特定候選人；紐約時報延續一百六十年傳統，在九月卅日的社論宣布支持賀錦麗。

川普 美國大選 賀錦麗

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編譯劉忠勇、高詣軒、記者唐筱恬／綜合報導

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