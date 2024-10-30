川普再提晶片關稅 專家：川普若當選…恐不利台積電

美國大選進入倒數，共和黨總統候選人川普近期民調和民主黨對手賀錦麗打平，各國開始因應川普可能當選。川普廿五日發布播客節目「喬羅根體驗」訪問中說，若重回白宮，將對台灣等地進口晶片徵關稅。

川普還老調重彈說，「台灣，他們偷了我們的晶片事業，還指望我們保護，他們想要保護。但你知道，他們沒有為這項保護付我們錢」。

川普在前述播客更說，不該用政府資金讓外國公司進入美國，批評美國「晶片法」用聯邦補貼大力扶持本土半導體製造業的作法。他直言晶片法「太糟糕了，我們投入數十億美元，讓有錢的公司進來借錢。他們無論如何也不會給我們好的公司」。

國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝，下周就是美國大選，川普被認為當選機率非常高，但川普不只一次指責台灣偷走美國晶片生意、直指台灣是「半導體小偷」，我國政府態度為何？郭智輝說「是他講的」，當然不同意；卓榮泰也回應「當然不同意」，並指半導體是台灣自己發展出來、非常領先世界的產業，如果「半導體小偷」言論成為顯學那還得了，不應扼殺台灣業者努力。

根據統計，美國九成二的尖端晶片是向台積電購買。台積電預計從晶片法獲一一六億美元補助和貸款。

川普說，政府應對進口晶片課徵關稅，「你要做的，就只是課他們關稅」，這和處理汽車業者是同樣道理。但美國半導體協會指出，關稅無法促成業者在美國設廠，因為這些工廠成本可能高達一八○億至二七○億美元。晶片關稅還將使仰賴半導體科技的航太、人工智慧（ＡＩ）等先進產業製造外移。

分析師說，川普當選對台積電不利。記者黃仲裕／攝影

川普談話 台積電ＡＤＲ重跌

川普的談話導致台積電ＡＤＲ廿八日大跌百分之四點三，並拖累台積電昨天在台北股市的走勢，台積股價下跌十元、收一○四○元，大盤終場下跌二七一點，指數收在二萬二九二六點。

外媒認為，美國若對晶片徵關稅，恐使美國遭受報復性關稅。瑞穗分析師說，川普當選對台積電不利。美媒ＣＮＢＣ指出，鑒於台灣地緣政治問題及北京侵台風險，美國企業面臨更多壓力，要在美國建立台積電的替代選項。

研究機構伯恩斯坦分析師瑞斯岡說，「坦白說從政策的角度來看，由誰來建設其實都不很重要」。科技顧問公司Moor Insights & Strategy執行長穆黑德說，川普若上台可能對中國實施大規模關稅，引發中國反制，正如美光的狀況。

針對保護費之說，有學者呼籲政府要與川普團隊溝通。行政院長卓榮泰昨表示，台美是基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展很好，且美國主要政黨對美台關係的未來發展有高度共識。