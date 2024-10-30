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馬斯克撒錢挺川普 挨告

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電

馬斯克在今年美國總統大選中積極助選，甚至在搖擺州發起「連署綁抽獎」活動，被抽中的幸運兒將可獲得100萬美元。對此，費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）已於28日提起民事訴訟，指控此舉為「非法樂透」，要求法院下令立即停止活動。

CNN等媒體報導，克拉斯納28日對馬斯克及其親川普的政治行動委員會（PAC）提出民事訴訟，稱馬斯克所發起的樂透活動，實際上是哄騙選民放棄個人資料並作出政治承諾，藉此獲取中獎機會，稱此舉完全是「非法樂透」，而賓州法律規定所有彩票活動須由州政府監管。

檢察官強調，此訴訟不涉及賄選或聯邦法律問題，而是基於賓州的彩票和消費者保護法。

根據訴訟文件，儘管馬斯克聲稱中獎者是隨機抽取，但多名獲選者都曾出席川普集會。

檢方認為此活動具「欺騙性」，並指出該活動條件偏向川普支持者的政治取向，意圖影響選民選擇。此前，美國司法部也曾警告，提供現金以促進選民登記可能違反聯邦法律。

財星報導，根據聯邦資料，截至上周六（26日）馬斯克總計已拿出至少1.32億美元政治獻金給川普陣營。截至29日，馬斯克以2,717億美元身家高居彭博億萬富豪榜之首。

川普 美國大選 賀錦麗

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