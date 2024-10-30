美國大選倒數 Fed傳聲筒：大選恐干擾降息

全球金融界大咖暗示，市場對聯準會（Fed）降息的預期可能過了頭。有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）則說，連Fed明年的降息展望也可能受擾。

本周齊聚沙烏地阿拉伯舉行投資大會的國際金融界大咖，被問及他們是否認為今年聯準會將再降息2碼時，多數人贊同到年底可能只會再降息一次。

高盛執行長蘇德巍說，在「總統選舉結束、我們對政策行動有清晰的認識之前，很難思考貨幣政策」的走向。資產管理龍頭貝萊德（Blackrock）的執行長芬克也說，Fed降息次數不會像市場預期那麼多，因為「全球的內含通膨達到了我們前所未見的水準，我們不會看到像一些人預測的那樣低的利率」。

聯準會在9月政策會議上決定將基準利率目標區間下調2碼至4.75%至5%，是四年多來首次降息，許多交易員預計今年還會再降息兩次，每次各1碼，到2025年底利率將達到3.5%左右。

經過兩年半的艱苦抗戰，Fed終於在打擊通膨上展現成效，WSJ的蒂米羅斯指出，通膨下降主要歸功於Fed積極升息、供應鏈復原及勞動人力增加，但明年借貸成本和物價漲勢能否繼續放緩，大致取決於民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策取捨。

但他也指出，賀錦麗和川普都支持促進經濟成長的政策，卻可能阻礙通膨下滑之勢。經濟學家甚至保守派顧問更擔心，川普引發通膨復燃的風險最高，包括對進口商品全面加徵關稅、驅逐無證移民，並施壓Fed降息。

曾任共和黨參議員幕僚、保守派曼哈頓研究所研究員瑞德爾指出，「這些因素加總都會改變通膨走向，我由衷擔心2025年通膨會惡化」。

川普希望延長2017年減稅法案中、將於2025年後到期的部分，並進一步降低企業稅率，還提議取消對小費、加班費及退休人員社會福利的課稅，而他提出的貿易和移民相關政策對通膨造成的不確定性更高 。

至於賀錦麗承諾透過增加建設住宅、打擊涉嫌哄抬物價的行為，並擴大家庭育兒抵稅優惠，以解決生活成本高漲的危機，卻未提出大幅減少赤字的具體方案。瑞德爾認為，「如果民主黨繼續掌權，通膨應該不致大幅上揚，但仍會有些僵固」。