曾幫川普操盤入主白宮 他選前出獄重掌右翼媒體「我更強大了」

曾於2016年大選擔任美國前總統川普操盤手的前白宮首席策略長巴農今天一早獲釋，於今年總統大選投票僅一週前重掌其聲勢未若以往的右翼媒體平台。

法新社及美國有線電視新聞網（CNN）等多家美媒報導，右翼Podcast主持人、2016年總統選舉川普競選團隊總幹事巴農（Steve Bannon）已離開康乃狄克州聯邦監獄。

70歲的他在監獄外告訴「紐約時報」（The NewYork Times）：「我不心灰意冷，我更強大了。」

CNN報導，巴農依然堅定力挺前老闆。7月向康州聯邦監獄報到後，他仍堅稱將從監獄裡影響大選，強調他的Podcast節目「戰情室」（War Room）將繼續激勵川粉。

巴農的女兒梅琳（Maureen Bannon）今早接父親出獄，預計他稍晚就會重新主持自己的節目。

巴農因拒絕出席調查2021年1月6日國會山莊暴亂案的國會特別委員會聽證會，於2022年遭判兩項藐視國會罪。他仍就此上訴中。

根據資料庫和搜尋引擎Podchaser，繫獄期間，他宣揚「讓美國再次偉大」理念的Podcast節目「戰情室」聲勢未若以往。

在巴農入獄前，「戰情室」經常登上Apple最熱門Podcast榜單，7月初就不再榜上有名。據Podchaser，「戰情室」一度幾乎成為Apple最熱門政治類Podcast，後來卻掉出前25名。

而由於巴農準備重返，「戰情室」收聽率已經出現一些略微回升的跡象。

非營利媒體監督機構「媒體事務」（MediaMatters）快速反應部副主任佩爾茲（Madeline Peltz）說：「雖然還是有一些提倡否定選舉的人上這個節目，但是沒有巴農，『戰情室』就撐不下去。」

佩爾茲預期，如果川普選舉失利，巴農將會大力提倡選舉否定論。

「我認為，聽眾回流並將他們動員起來需要點時間，我不認為現在到大選這一週時間足以讓他做到。但我還真的認為，在選後的混亂階段，他將全力以赴。而我們都有點這麼期待著。」