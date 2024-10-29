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美國會大廈遇襲後首次總統選舉 考驗國會新防護措施

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

這次美國大選是自2021年1月6日國會大廈遇襲事件後的首次總統選舉，也將是國會為維繫和平轉移總統權力的悠久傳統所施行新系統及防護措施的壓力測試。

美聯社報導，隨著共和黨總統候選人川普（DonaldTrump）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的造勢活動進入尾聲，親民主人士和民選官員正在為選後的動盪時期做準備。

選民等待美國國會確認選舉結果的過程中，預計將出現法律戰，並會有惡意分子傳播錯誤資訊。

非黨派組織「布瑞南司法中心」（Brennan Centerfor Justice）民主事務副主任魏瑟（Wendy Weiser）表示：「這次選舉的其中一個不尋常之處在於，許多潛在危險和對選舉制度的攻擊都將集中在選舉後。」

國會大廈遇襲事件後，國會著手改善選舉程序，避免上一次總統選舉那樣前所未見的情況重演。

當時川普與國會中的部分共和黨盟友拒絕承認敗選，他花費數個月時間進行多次失敗的法律訴訟，並召集支持者前往國會大廈，在那裡發生了一場血腥暴動，影響選舉結果認證。川普目前面臨聯邦起訴，其中包括數個州的假選舉人聲稱川普勝選的案件。

儘管國會通過的「選舉人計數改革法」（ElectoralCount Reform Act）明確規範選後流程，以加速解決法律挑戰，並強調副總統無權在1月6日改變選舉結果，但這部新法絕非鐵律。

確認選舉結果取決於相關人員，從總統當選人與落選人到國會中的民選領袖，以及全美選民對長達200多年的民主制度的信任。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）進行的民調顯示，隨著選舉逼近，美國選民對選後的情勢深感不安。

前眾議院領袖蓋哈特（Dick Gephardt）目前是非黨派組織Keep our Republic的執行委員會成員，該組織致力於在密西根州、威斯康辛州和賓州等選舉戰場州提供有關選舉過程的公民教育。

蓋哈特在本月稍早的簡報會中表示：「我們只關心一件事，也就是美國人是否仍對選舉保有信任，以及能否在所有公職選舉中始終如一地和平轉移權力？包括總統選舉在內。」

令民主團體擔憂的不只是法律挑戰將洶湧而至，由於共和黨及民主黨人在選舉日之前就已經提出數十宗訴訟案，民主團體表示，如此多的司法案件可能會引發對選舉計票的懷疑，並導致國內外惡意造假的消息流傳。

川普 美國大選 賀錦麗

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