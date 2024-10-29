他會害川普流失選票輸選舉？波多黎各「垃圾場」歧視言論惹議

川普周日（27日）在紐約的競選造勢大會，邀來播客節目Kill Tony的主持人、備受年輕人喜愛的諧星東尼欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）表演，但他把波多黎各比作垃圾場，引發種族歧視的批評。

東尼欣奇克利夫在造勢場上說，「我不知道你們是否知道，現在海中央有座漂浮的垃圾場，我想那叫波多黎各」，他還用露骨的性笑話嘲諷拉丁裔和非裔。

川普團隊立即劃清界線進行損害控制，發表聲明說東尼欣奇克利夫的言論「並不反映川普或競選團隊的觀點」。

川普對於他自己更具煸動性的言論，包括種族主義言論，向來不道歉，但他的一些幕僚擔心，在大選進入倒數階段之際，疏離了重要族群。民調顯示賓州等必爭之地的選情正處於膠著狀態。

波多黎各是美國屬地，如果波多黎各人住在美國某一州，就可以投票。一位支持川普的共和黨大金主擔心，這場造勢大會可能讓他流失選票。許多波多黎各後裔住在美國本土，特別是佛州和紐約州，也有人住在關鍵搖擺州之一的賓州，這位金主說，這令人憂心。