快訊

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

漲房租遭猛刺多刀、掐脖致死 送命女房東是前永和市長妹妹

他會害川普流失選票輸選舉？波多黎各「垃圾場」歧視言論惹議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
諧星東尼欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）在川普的造勢場上把波多黎各比作垃圾場，引發種族歧視的批評。美聯社
諧星東尼欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）在川普的造勢場上把波多黎各比作垃圾場，引發種族歧視的批評。美聯社

川普周日（27日）在紐約的競選造勢大會，邀來播客節目Kill Tony的主持人、備受年輕人喜愛的諧星東尼欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）表演，但他把波多黎各比作垃圾場，引發種族歧視的批評。

東尼欣奇克利夫在造勢場上說，「我不知道你們是否知道，現在海中央有座漂浮的垃圾場，我想那叫波多黎各」，他還用露骨的性笑話嘲諷拉丁裔和非裔。

川普團隊立即劃清界線進行損害控制，發表聲明說東尼欣奇克利夫的言論「並不反映川普或競選團隊的觀點」。

川普對於他自己更具煸動性的言論，包括種族主義言論，向來不道歉，但他的一些幕僚擔心，在大選進入倒數階段之際，疏離了重要族群。民調顯示賓州等必爭之地的選情正處於膠著狀態。

波多黎各是美國屬地，如果波多黎各人住在美國某一州，就可以投票。一位支持川普的共和黨大金主擔心，這場造勢大會可能讓他流失選票。許多波多黎各後裔住在美國本土，特別是佛州和紐約州，也有人住在關鍵搖擺州之一的賓州，這位金主說，這令人憂心。

川普 波多黎各 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

川普當選也不怕？法人說「大跌大買」、這些股搶先布

垃圾島言論發酵！最關鍵賓州波多黎各人怒了 川普惦惦、團隊火速切割

Fed傳聲筒：連保守經濟專家都認為 川普當選通膨恐復燃

相關新聞

垃圾島言論發酵！最關鍵賓州波多黎各人怒了 川普惦惦、團隊火速切割

美國共和黨候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場造勢，活動嘉賓、單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliff...

美大選倒數雙方差距小 從數據看哪些州民調最準確？

想知道是賀錦麗還是川普能贏得2024年美國總統大選嗎？擲硬幣吧。七個摇擺州（亞利桑那、喬治亞、內華達、北卡羅萊納、密西根...

Fed傳聲筒：連保守經濟專家都認為 川普當選通膨恐復燃

美國經過兩年半的艱苦抗戰，終於在打擊通膨上展現成效。不過，不論誰入主白宮，美國大選選舉結果可能翻轉這個局面，尤其川普當選...

遭控法西斯主義者 川普堅稱自己「不是納粹」

美國總統大選競選活動進入最後一週，共和黨候選人川普今天反駁威權主義指控，在造勢會上告訴支持者，他「不是納粹」，也駁斥白宮...

美國內州最高院裁定選後3天寄達無戳選票可計票 恐影響搖擺州結果

內華達州最高法院(Nevada Supreme Court)28日裁定，11月5日選舉日過後3天才寄達選務機關、沒有郵戳...

川普若當選後大規模遣返無證客 估計要花近千億元

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，共和黨總統候選人川普說若上台後將推出大規模遣返無證客計畫，如果要落實將耗費大量金錢與人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。