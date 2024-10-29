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遭控法西斯主義者 川普堅稱自己「不是納粹」

中央社／ 亞特蘭大28日綜合外電報導
共和黨候選人川普今天反駁威權主義指控，在造勢會上告訴支持者，他「不是納粹」，也駁斥白宮前幕僚長稱他是「法西斯主義者」的說法。（美聯社）
共和黨候選人川普今天反駁威權主義指控，在造勢會上告訴支持者，他「不是納粹」，也駁斥白宮前幕僚長稱他是「法西斯主義者」的說法。（美聯社）

美國總統大選競選活動進入最後一週，共和黨候選人川普今天反駁威權主義指控，在造勢會上告訴支持者，他「不是納粹」，也駁斥白宮前幕僚長稱他是「法西斯主義者」的說法。

法新社報導，這場大選是現代美國最膠著的總統選舉之一，川普與競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）進入選戰最後階段時，兩位候選人及其團隊都加強了政治言論的力道，使原本早已逐漸升溫的競選活動陷入白熱化。

指責川普煽動對立的民主黨人賀錦麗今天在密西根州跑場，川普則前往另一個關鍵搖擺州喬治亞州。

川普在亞特蘭大的造勢會上表示，批評者指責他是現代「希特勒」。他說：「賀錦麗和她團隊最新的台詞是，不投給她的人都是納粹。」

「我不是納粹，我與納粹截然不同。」

川普昨天在紐約著名麥迪遜花園廣場（MadisonSquare Garden）舉行大型造勢會時，其盟友發表的種族主義言論遭到廣泛譴責。

「紐約時報」最近訪問川普任內任職時間最長的白宮幕僚長凱利（John Kelly），根據刊出的報導，凱利表示，川普符合法西斯主義者定義。賀錦麗上週在有線電視新聞網（CNN）直播的活動中表示，她同意凱利的說法。

凱利還告訴紐約時報，川普擔任總統時曾在私下談話中說，「希特勒也做了一些好事」、「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。

民調顯示這場選戰將難分勝負，人們擔心川普可能會像2020年那樣又拒絕承認敗選，他威脅移民和政治對手的嚴厲言論，也加劇了選戰的緊張局勢。

根據報導，在華盛頓州一個競爭激烈的選區，一個據稱安全的投票箱被火燒毀，裡面有數百張提前投下的選票，引發人們擔憂。根據報導，數小時前，俄勒岡州波特蘭市也發生投票箱疑似起火事件。

川普 納粹 美國大選 賀錦麗

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