垃圾島言論發酵！最關鍵賓州波多黎各人怒了 川普惦惦、團隊火速切割

美國共和黨候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場造勢，活動嘉賓、單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）上台演講譏笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，充滿歧視的侮辱言論不僅引發波多黎各的領袖要求川普親自道歉，最關鍵搖擺州賓州波多黎各社群也不滿，川普競選團隊則火速聲明與辛奇利夫切割。

波多黎各是美國在加勒比海地區的自治邦，美聯社指出，波多黎各人在總統大選中並沒有投票權，但是這不影響他們對選舉的作用，而他們的憤怒也正在形塑川普的選情。

英國廣播公司（BBC）報導，川普28日在造勢中閉口不談這番言論。副手范斯則28日在威斯康辛州活動回應還沒聽到這個笑話，還說民眾太容易被冒犯，應該「吃藥冷靜一下」。

波多黎各大主教尼夫斯（Roberto O. Gonzalez Nieves）呼籲川普「親自道歉」，並說幽默是有限度的，不應侮辱或詆毀人的尊嚴。

共和黨波多黎各分部主席葛西亞（Angel Cintron-Garcia）也宣布撤銷對川普的支持，除非他本人出面致歉。

波多黎各人是賓州費城拉丁裔群體的主要人口，恐怕衝擊川普選情；他2020年在賓州以微幅差距輸給拜登。在持續膠著的競選中，任何選區都具有決定性作用，尤其波多黎各人在賓州有龐大群體。

紐約時報報導，波多黎各名人與表演者隨即在社群媒體表達強烈反對。

川普團隊資深顧問阿瓦瑞茲（Danielle Alvarez）火速發表聲明，稱辛奇利夫的笑話「並不反映川普或團隊的觀點」。

紐時描述，審視川普從不道歉認錯、企圖忽視爭議的一貫態度，團隊罕見發表防禦聲明、切割攻擊言論，凸顯對言論發酵的擔憂。