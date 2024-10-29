為下任總統禱告！ 美教會發起寫信運動

美國總統大選將近，當地教會的祈禱更加興盛！近期，美國柳溪社區教會發起寫信祈禱運動，鼓勵教友為各黨總統候選人禱告，不論未來新任總統是誰，都要給予祝福。該教會牧師表示，上帝將使用祂所揀選的領導人，盼望在祈禱中看見上帝的心意。

為下任總統祈禱

《基督教廣播網》報導，隨著美國總統大選將近，位於伊利諾州的柳溪社區教會在「為下任總統祈禱」系列活動中，不論各自的政黨傾向，鼓勵教友以寫信的方式為未來新任美國總統祝福。

「神的話語引導教會寫信。」柳溪社區教會教學牧師馬什曼領導這場寫信行動，並引用提摩太前書2:1-2經文：「我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事地度日。」

事實上，禱告的力量不僅有助於看見上帝的行動，尤其當我們在基督面前顧慮他人時，神顯然也愛著那個人。馬什曼強調，基督徒和政府的目標都是要走向世界，並可能承受世界的攻擊、仇恨，而教會的祈禱將發揮重要功效。

一名高中生的信

《世界展望會》指出，基督徒在美國大選期間應為國家祈禱，並要在言語和行為上更像基督，尤其在彼此相愛、為領袖祈禱與合而為一，將得到從神而來的平安與指引。

將近11萬封信中，馬什曼特別挑選出一名高中生的信。信中寫道：「親愛的總統，你受到美國人民和上帝的愛戴，並信任你將做出正確的事。……，你的力量是為這個世界帶來團結、和平與謙遜的希望，上帝使你踏上的這段旅程中，保持著謙虛和堅強的同情心。」

「聖靈在教會中運行同在。」馬什曼深信，教會不僅希望擁有上帝的心，更盼望看見上帝的心意，因為上帝將使用祂所揀選的領導人，行走在正直的路上。

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