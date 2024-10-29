賀錦麗副手赴陸任教時地下戀曝光！對象是中共高官之女 分手後險自殺

美國民主黨副總統候選人華茲被爆料1989年在中國廣東任教期間，與一名中共高官的女兒有過一段地下戀情，並曾贈送金飾珠寶等許多昂貴禮物，兩人也有發生關係。當時華茲暗示會娶她，最後卻不了了之，讓她非常受傷，曾想過自殺。她質疑華茲品格是否具備擔任副總統的資格。

現年59歲的真娜．王（Jenna Wang，音譯）日前分別接受每日郵報與紐約郵報訪問透露，24歲時與當時在佛山市第一中學任教的華茲一見鍾情。不過，王的父親斌輝（Bin Hui，音譯）無法接受女兒與西方人戀愛，因此兩人只能偷偷摸摸談情。王稱父親當時是桂林市工會主席，也是中國共產黨的重要官員。

每日郵報引述王指出，王當時在佛山市第八中學擔任英語教師，參加講座認識華茲。講座上，華茲將她的耳機撥開，告訴她「妳很漂亮」，且十分讚賞她的英文能力。

兩人隨後陷入熱戀，會共享一杯茶、去唱卡拉OK、晚上到公園散步、去跳舞。

週末常到香港或澳門玩的華茲也會帶不少禮物送王，比如牛仔褲、雷朋太陽眼鏡與金飾珠寶等。儘管兩人無法在公開場合表現關係，王會透過朋友幫忙進入華茲的教師宿舍，兩人發生關係。

王告訴每日郵報，華茲是非常熱情且浪漫的人，「我還記得和他一起聽他最愛的歌《無心的呢喃》（Careless Whisper），一邊跳舞」。

王說，華茲在交往期間暗示會娶她，回到美國也曾叫她寄護照大小的照片到丹佛，暗示幫她拿簽證，並在書信中生動描述在內布拉斯加州的生活和工作。

兩人的關係在一次10天華南之旅開始惡化。華茲在公共場合試圖餵王吃梨子，可是王認為過於親密。旅程中也堅持訂兩個車廂。有一晚，王睡在華茲車廂床鋪，被車務員用手電筒照亮與訓斥，她便回到自己房間。

兩人抵達海南島後發生爭執，王想知道華茲會不會娶她，華茲則認為王只是要美國身分。王在警告有關華茲為人的公開信中寫到，雖然華茲沒有口頭承諾結婚，但華茲讓她認為兩人可能會結婚，就連華茲的女性同事也如此認為，對方曾與兩人一起喝茶。

最後他們以分手收場，王感到非常受傷，「我覺得自己很廉價，像妓女一樣」，甚至曾因此差點想走上絕路。她說，「我深受侮辱和傷害」、「我以為他也愛我」。隨後她逃離傷心地，前往義大利。

王說，華茲在天暗門事件撒謊，像他在其他事情上一樣，「像這樣的人似乎不具備做世上最重要的工作之一所需的品格與誠信」。

華茲在1993年重回中國，擔任年度暑期學生計畫負責人，但兩人並沒有再見面。之後華茲回到美國，隔年與現任妻子惠普爾（Gwen Whipple）結婚。

王說，兩人最後一次連絡2009年在臉書，談論了彼此的生活近況。

賀錦麗團隊並未回覆置評。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980