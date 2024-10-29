丟20萬訂戶後 華郵老闆貝佐斯解釋「不為總統候選人背書」理由

美國大選在即，華盛頓郵報（Washington Post）上周五罕見表示，不公開為特定候選人背書；此事引發軒然大波，不僅該報編輯委員會有三人職去編委職務，且傳出華郵因此流失20萬名數位訂戶。華郵的億萬富豪老闆貝佐斯周一晚間發表專欄文章解釋不背書的決定，指這是「朝正確方向邁出有意義的一步」，因為美國人並不信任媒體。

在2013年買下華郵的貝佐斯指出，「背書無助於改變總統選舉的天平」，「賓州不會有未決定的選民說『我會追隨A報紙的背書』。總統背書實際上是創造出一種偏見。一種不獨立的觀感。終止背書是一個原則性決定，也是正確的決定」。

但他表示：「我但願我們更早就做出改變，在較遠離選舉和相關情緒的時刻」。

貝佐斯這篇專欄以「殘酷事實：美國人不信任新聞媒體」為題。刊出前數小時，全美公共廣播電台（NPR）報導，自華郵執行長路易斯（Will Lewis）周五宣布該報不再為總統候選人背書後，有超過20萬名數位訂戶取消訂閱。

路易斯曾說，不背書是他的決定。但華郵上周五的一篇文章援引四名知情人士的話報導，貝佐斯在該報起草背書民主黨提名人賀錦麗、而非共和黨提名人川普後，做成取消背書的決定。

貝佐斯在周一的專欄裡表示，這完全是內部決定。報社沒有諮詢過候選人的競選團隊，也沒有告知他們相關決定。他也強調，過程裡「沒有任何形式的利益交換」。

但他承認，旗下太空探索公司Blue Origin的執行長Dave Limp在報社宣布不背書決定的同一天，與川普會面。

貝佐斯寫道，「當我發現時，嘆了口氣，因為我知道這會為把事情另做解讀的人提供彈藥，他們不認同這就是個原則性的決定」。「但事實上，我事前並不知道有這個會。連Limp事先也不知情，那是當天早上很快安排起來的。這與我們決定是否為總統背書沒有任何關聯」。

貝佐斯指出，最近的蓋洛普民調顯示，在美國10個公民和政治機構裡，媒體最不受信任。他寫道：「我們正在做的事情顯然行不通。」