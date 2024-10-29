美總統大選在即 拜登提前投票支持賀錦麗

美國總統大選將於11月5日舉行，民主黨籍的現任總統拜登今天在家鄉德拉瓦州，提前投票給同黨的總統候選人、現任副總統賀錦麗。

路透社報導，今年7月放棄競選連任的拜登（JoeBiden），跟許多美國民眾一樣提前投票，他前往德拉瓦州新堡（New Castle）的一處提前投票所。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登提前投票完畢後被媒體問到賀錦麗（Kamala Harris）是否會勝選，他回答說：「我認為我們會的。」

目前各項民調顯示，賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的支持度可謂勢均力敵。