美總統大選在即 拜登提前投票支持賀錦麗
美國總統大選將於11月5日舉行，民主黨籍的現任總統拜登今天在家鄉德拉瓦州，提前投票給同黨的總統候選人、現任副總統賀錦麗。
路透社報導，今年7月放棄競選連任的拜登（JoeBiden），跟許多美國民眾一樣提前投票，他前往德拉瓦州新堡（New Castle）的一處提前投票所。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登提前投票完畢後被媒體問到賀錦麗（Kamala Harris）是否會勝選，他回答說：「我認為我們會的。」
目前各項民調顯示，賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的支持度可謂勢均力敵。
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