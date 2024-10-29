范斯：台灣扮晶片要角 比烏克蘭重要

在播客節目「提姆狄倫秀」廿六日上架的最新一集中，共和黨聯邦參議員、副總統候選人范斯質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性，並直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。

基輔獨立報報導，范斯在該節目指稱，烏克蘭重要性不如其他地區，尤其是台灣。他還強調台灣是全球半導體生產的領導者。

播客節目主持人、美國單口喜劇演員提姆狄倫向范斯詢問包括外交政策在內等話題時，范斯答道，「我對俄烏（戰爭）的整體論點是，俄羅斯根本不應入侵烏克蘭，很多無辜的人遭殺害」。

范斯說，「我們的利益在於和平。但部分原因在於，烏克蘭對我們的重要性低於全球其他地區。我只是說內心話」。

范斯接著提到，台灣生產這麼多電腦晶片，這是所有經濟成長的推手，要是讓中國大陸奪下台灣，「對我們真的會很不利」。

當范斯被問到俄烏戰爭肇因時說，「美國外交其實並非旨在解決衝突，而是擴大衝突？我認為這種質疑也沒錯」。

七月在共和黨全代會正式接受提名為副總統候選人的范斯，向來直言不諱反對美國大力援烏。他一再於公開場合直言自己並不關心烏克蘭。