賀錦麗費城催票 不甩拜登想站台

美國副總統賀錦麗廿七日在搖擺州賓州費城辦多場造勢並呼籲選民投票。美聯社廿八日報導說，費城長期是民主黨票倉，賀錦麗在費城催票是否成功，對能否在賓州勝過共和黨總統候選人川普有關鍵影響。

民主黨總統候選人賀錦麗說，這次投票大家不應置身事外，「我們聚焦未來和美國人民的需求，川普卻將所有時間攬鏡自照，聚焦他自己」。她並稱讚年輕人「迫不及待想改革」。

賀錦麗強調這次大選結果影響深遠，「我們絕不能在投票日隔天一早醒來，才後悔沒在最後九天努力加把勁」。她也提醒選民，賓州提早投票期限是廿九日，最好廿八日就完成投票。

賀錦麗還說，費城是通往總統勝選之路非常重要的一環，因此她一直花時間在這裡，選民的熱情使她對選情相當樂觀。好萊塢漫威電影「復仇者聯盟」男星「浩克」馬克魯法洛及「戰爭機器」唐奇鐸均現身賀錦麗在費城的造勢。

賀錦麗最大挑戰可能是如何擺脫拜登執政陰影。拜登支持度只剩三成六，在肯定他施政的登記選民中，賀錦麗能獲九成五支持；但不肯定的選民，她只拿到一成六支持。

美媒Axios報導稱，拜登在大選最後衝刺階段，不斷向賀錦麗競選團隊表達願站台助選之意，卻碰了軟釘子。拜登廿二日喊出要選民「在政治上把川普關起來」的發言，也傳出使賀錦麗陣營遭「突襲」而且不悅。

賀錦麗接受美國福斯新聞訪問時曾表明，「若我當總統，那絕非拜登政府的延續」，頗有與拜登保持距離之意。

但白宮發言人貝茨聲明，「我們與（賀錦麗）競選活動保持密切聯繫，讓拜登總統可在任何時間及地點，透過任何方式助選」。