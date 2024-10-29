川普自誇避戰 若與中開打必贏

美國前總統川普廿七日在紐約造勢活動說，他當選任內不會發動戰爭，但若真的與中國大陸開戰，「我們會打得他們落花流水」。美國科技富豪馬斯克也站台，聲稱他能為美國聯邦預算削減至少兩兆美元（約台幣六十五兆元）。

川普在麥迪遜廣場花園演說一個多小時，他引用美國前總統雷根的名言開場，「過去四年你過得有比較好嗎？」並用自己在實境節目的台詞說，「賀錦麗，妳被炒魷魚了！滾蛋！」他還重申減稅、提高薪資、結束俄烏和中東戰爭、重建美軍以及刪除學校教科書中的批判性種族理論。

川普並提到，有份報告指稱美國無法在美中戰爭取勝，這種報告超愚蠢，「你不該發表這種報告，而且這不是真的」。他重申民主黨是「（美國）內部敵人」，「這些人透過開放邊境政策、創紀錄的通膨、綠能新騙局與他們做的一切，對國家造成如此大的傷害」。

預告大規模遣返非法移民

川普還說，委內瑞拉和剛果等多國罪犯入境，美國已遭占領，他重返白宮後第一天就會大規模遣返非法移民。

川普另主張購買美製汽車貸款可抵稅、他就任一年內能源價格減半、將廠房移出美國的業者將面臨高賦稅，並對中國等高關稅國家以牙還牙，不會為保護美國而道歉，還要讓「美國再次負擔得起」。

登台助選的馬斯克則說，「各位的錢遭揮霍。我們將使政府別再煩你們，別再從你們口袋掏錢」。他自稱能為政府精簡的兩兆美元開支，約占美國聯邦政府二○二四財年六點七五兆美元（約台幣二一八兆元）支出的三分之一。

川普曾說，當選後將邀馬斯克主導減少美國政府支出並執行猛烈改革，還計畫成立「政府效率部」（ＤＯＧＥ，指涉馬斯克青睞的加密貨幣狗狗幣）。川普已宣稱將減少聯邦債務，但並未詳述方案。

馬斯克挺川普已砸43億元

聯邦文件顯示，馬斯克已砸下至少一點三二億美元（約台幣四十三億元）協助川普和共和黨籍國會議員候選人競選，他成為今年選戰政治獻金出手最闊綽的金主之一。