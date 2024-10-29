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稅務與支出政見比一比…川普推高債務 會比賀錦麗多

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
共和黨候選人川普(左)和民主黨候選人賀錦麗(右)的稅務與支出政見比一比，政策大異其趣。（美聯社）
共和黨候選人川普(左)和民主黨候選人賀錦麗(右)的稅務與支出政見比一比，政策大異其趣。（美聯社）

美國副總統賀錦麗和共和黨對手川普為了爭取選票都提出新的減稅和支出計畫，試圖說服美國選民其政見更有助於減輕經濟負擔。但四大預算預測機構的估計都顯示，川普的政見將使聯邦政府增加更多新債務。

川普計劃延長2017年國會通過的所有減稅措施，免除社會安全和小費所得的稅收，並進一步調降企業所得稅，包括擬將企業所得稅從21%降至15%。川普表示，這項稅率僅適用於在美國生產商品的公司。

根據路透看到的四家預算預測機構發布的個別和綜合估計，這些稅制變動可能導致美國基本赤字在10年內增加3.6兆至6.6兆美元。這四家預測機構是賓州大學華頓商學院預算模型、聯邦預算問責委員會（CRFB）、稅務基金會和牛津經濟研究院 。

這些預測機構的估算認為，賀錦麗的計畫可在十年內減少多達4,000億美元的赤字、也可能增加1.4兆美元的赤字。她的計畫包括擴大子女稅務優惠、6,000美元的新生兒獎勵稅務抵減、房屋首購族的25,000美元稅務減免，以及免徵小費稅。但這些估計並不包括賀錦麗最近推出高達5萬美元的企業創業成本稅務減免，以及比拜登總統提議更低的最高資本利得稅。

都市-布魯金斯租稅政策中心資深研究員羅森索認為，川普的稅務政策主要是由債務驅動，而賀錦麗至少有一些較健全的收入來源。

而川普先前辯稱，他減稅計畫的財源將來自更強勁的經濟成長、新的進口關稅，以及終結拜登的乾淨能源補貼。

都市-布魯金斯租稅政策中心估計，川普提議對所有進口商品課徵10%關稅以及中國大陸進口產品徵收60%關稅，可能會在十年內增加多達3.8兆美元收入，但加徵關稅實際上如同對一般家庭課稅，諸如此類的經濟影響，將導致其他收入減少。

在27日於紐約麥迪遜廣場花園舉行的川普造勢大會上，馬斯克則說，他能為美國聯邦預算精簡至少2兆美元，「你們的錢被浪費掉了。我們將讓政府不要再煩你們、不要再從你們的口袋裡掏錢出來」。川普曾說，若他贏得總統大選，將任命馬斯克主導政府支出的審計，並執行猛烈改革。

川普 美國大選 賀錦麗

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