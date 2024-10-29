美財金官員怕「他」拖累復甦

隨著美國大選進入倒數階段，各國財金官員十分擔心美國共和黨總統候選人川普再度入主白宮所造成的影響，他們在國際貨幣基金（IMF）／世銀年會場邊警告說，當前經濟保護主義抬頭，很可能會拖累全球經濟復甦。

他們擔憂，若川普勝選，會大幅提高關稅、加發數兆美元債券，以及為生產更多化石燃料能源而推翻對抗氣候變遷工作，可能引發全球金融體系混亂。

日本銀行總裁植田和男說：「每個人似乎都在擔心誰將當選下任總統，以及新總統治下會採取哪些政策的高度不確定性。」另一位不願具名的央行總裁更直白描述這種擔憂心情：「開始有川普會贏的感覺。」

這些財金官員認為，儘管全球經濟有望「軟著陸」、避免衰退，但在美國等地提升中的政治風險不利未來展望。

國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯接受英國金融時報訪問時表示：「任何逆全球化和重新採用保護主義的新嘗試都令人擔憂。這可能推升物價、拉高失業率並抑制成長。」

荷蘭央行總裁兼國際金融監管機構金融委員會（FSB）主席諾特（Klaas Knot）表示，他認為某些市場存在「一些價格修正的風險」，此時地緣政治風險上升，而且對照當前的估值有懸殊差距。

摩根士丹利經濟分析師預期，川普的關稅計畫將拖累美國國內生產毛額（GDP）成長率達1.4個百分點、推高通膨率0.9個百分點；耶魯大學的政策研究中心預算實驗室也估計，川普關稅對GDP有類似衝擊，但物價會更劇烈上漲，導致家庭必須額外花費多達7,600美元。

東方匯理全球總體經濟主管普拉丹表示，再加上大規模遣返移民，展望變得更加嚴峻，「如果對成長有不利影響，萬物齊漲導致實質薪資或消費者購買力下滑，會像是停滯性通膨」。他還警告說，如果美國聯邦債務水準繼續上升，美國公債市場容易受到波動衝擊，將削弱外國投資人對於美債這種避險資產的長期強勁胃納。