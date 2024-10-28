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貝佐斯阻華郵挺賀錦麗 數以千計讀者退訂

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
華郵編輯部原已寫好支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）（圖）的草稿，但貝佐斯做了不為總統候選人背書的決定。法新社
華郵編輯部原已寫好支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）（圖）的草稿，但貝佐斯做了不為總統候選人背書的決定。法新社

美國自由派媒體「華盛頓郵報」歷來有力挺民主黨總統候選人的傳統，但今年傳出在老闆貝佐斯阻止下，選擇不為任何候選人背書，此舉不僅引發內部員工反彈，更掀起退訂潮。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，「華盛頓郵報」（The Washington Post）25日宣布，該報決定不為任何2024年美國總統候選人背書，隨後華郵內部陷入混亂，並且面臨危機。

據報導，已有數以千計華郵讀者取消訂閱，該報員工也公開表達憤怒，老闆貝佐斯（Jeff Bezos）則受到公眾嚴格檢視。

數名現職及前員工指出，拒絕表明立場之舉，背棄了華郵的原則。知名作家史蒂芬金（Stephen King）及前共和黨眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）等眾多讀者表示，他們已取消訂閱華郵。

華郵發行人路易斯（William Lewis）25日在專欄文章中宣布，華郵將回歸不為總統候選人背書的初衷。在1976年以前，華郵基本上避免為候選人背書。

不過，消息人士指稱，華郵編輯部原已寫好支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的草稿，但貝佐斯做了不為總統候選人背書的決定。

據報導，貝佐斯不為任何候選人背書的決定，引發華郵編輯部內及讀者群的不滿。批評人士指出，華郵及其老闆貝佐斯擔心，如果共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在下週大選勝出，他們可能遭致報復。

川普 美國大選 賀錦麗

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