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川普要索保護費 學者：政府應溝通澄清

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對川普近日要台灣交保護費的言論，學者受訪時直言，台灣應盡快與川普團隊溝通與澄清。（中央社）
針對川普近日要台灣交保護費的言論，學者受訪時直言，台灣應盡快與川普團隊溝通與澄清。（中央社）

「美國前總統川普講出台灣沒付保護費的論述，政府應該盡快向川普團隊澄清！」針對川普近日「台灣沒有付錢給美國」的言論，學者黃奎博28日受訪時認為，台灣不能束手無策，對美外交應私下好好與川普團隊溝通；學者嚴震生認為，若川普上台，共和黨掌握參、眾兩院，台灣處境恐很危險。學者陳世民則分析，需先觀察川普的用人趨勢。

川普近日接受Joe Rogan專訪時再次提到，「台灣偷了我們的晶片業務。他們希望我們提供保護，他們也需要受到保護。但他們沒有付錢給我們」，他還稱中國國家主席習近平是「傑出的人」。由於川普與民主黨候選人賀錦麗民調正在拉鋸中，因此川普的態度引發了台灣各界的關注。

恐降低美國援台民意

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時指出，共和黨目前並沒有人反駁川普的說法，若連美國支持台灣的共和黨議員都不說話，恐會讓川普支持者的心中種下種子：「台灣人真的偷了美國的晶片」，若未來台海發生衝突，民意就會認為不需要幫忙，川普跟選民講過很多次類似的話，恐逐漸形成反對援台的氛圍。

嚴震生進一步表示，美國民眾恐怕會認為我們真的是小偷，還不按時繳保護費，而川普對烏克蘭戰爭也採取否定態度，甚至也多次揚言與俄羅斯總統普丁的私交甚佳，支持者就會跟著川普的論述，不會覺得有問題，這對台灣來說相當危險。

應盡早與川普團隊接洽

「台灣始終無法有效將我方訊息傳遞給川普團隊！」政大外交系教授黃奎博受訪時坦言，川普這樣講很多次，代表他的既定印象就是這樣，會讓外界擔心台灣的對美外交溝通是否有問題。他強調，政府應該盡速派代表，用簡單的圖表與川普解釋清楚，而非兩手一攤，甚至等到川普當選才努力，即使沒當選，川普也是共和黨主要意見領袖，萬不可輕忽。

黃奎博分析，川普若第二次當選總統，更知道如何運用權力，可能會讓美國對台灣有更強勢的作為，例如要我們付給美國更多關稅，或是將更多上中游的晶片產能轉移到美國，還有更大幅度投資美國，政府需要提早因應。

需觀察川普用人

台大政治系副教授陳世民則認為，川普第一任期時，很多看似瘋狂的政策也沒有實現，如今美國選舉倒數一周，難免會有選舉語言出現，他認為川普目前對台灣的說法屬於選舉語言，畢竟川普非傳統政治人物，容易想到什麼就說什麼，但是否會落實還要打上很大問號。

「需要觀察川普的用人！」但陳世民也坦言，川普第一任期受到共和黨建制派不小牽制，第二任期可能傾向採用更忠心的人，例如MAGA行動委員會的共和黨政治人物，屆時就要小心孤立主義的成分上升；但川普若重用前國務卿龐培歐、參議員克魯茲等挺台人士，便有望繼續挺台。

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川普 美國大選 賀錦麗

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